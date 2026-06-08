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Iako mnogi misle da je početak leta već kasno za setvu, jun zapravo može da bude veoma zahvalan mesec za baštovane. Zemlja je dovoljno zagrejana, dani su dugi, a biljke koje vole toplotu u ovakvim uslovima često niču brže nego tokom hladnijeg proleća.

Zato, ako niste stigli da na vreme sredite baštu ili želite da popunite prazna mesta u leji, još uvek ima kultura koje možete da posejete i očekujete lep rod tokom leta i početkom jeseni.

Topla zemlja pomaže biljkama

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Jun donosi stabilnije temperature, više sunčanih sati i bolje uslove za klijanje. Kod pojedinih vrsta povrća upravo je to prednost, jer im toplo zemljište omogućava brži start i snažniji rast.

Važno je samo izabrati vrste koje dobro podnose letnje uslove, redovno ih zalivati i ne dozvoliti da se zemlja potpuno isuši, naročito u danima kada su temperature visoke.

Šargarepa

Sveže izvađena šargarepa iz bašte, pravilnog oblika i narandžaste boje Foto: Ekaterina Minaeva / Alamy / Profimedia

Šargarepa može da se seje i početkom juna, posebno ako odaberete sitnije ili rane sorte koje brže stižu za vađenje. Najbolje uspeva u rastresitoj zemlji, bez kamenčića i tvrdih grudvi, jer joj je za pravilan razvoj korena potreban prostor.

Seme se seje plitko, a kada biljke niknu, potrebno ih je prorediti kako bi svaka imala dovoljno mesta. Zemljište treba održavati umereno vlažnim, jer suša može da uspori rast i utiče na kvalitet korena.

Krastavac

Krastavci vole sunce i toplotu, pa jun za njih nije zakasneli termin. Mogu se sejati direktno u zemlju, a uz dovoljno vode i prostora vrlo brzo napreduju.

Ako sejete sorte koje se penju, najbolje je da im obezbedite mrežu ili oslonac. Tako će biljka biti urednija, plodovi čistiji, a berba lakša.

Boranija

Foto: Kurir/S. Ć.

Boranija je jedna od zahvalnijih kultura za letnju setvu. Ne traži komplikovanu negu, a prve mahune mogu da se beru već za oko dva meseca.

Najvažnije je da ima dovoljno sunca i redovno zalivanje, naročito dok cveta i formira plodove. Što se češće bere, biljka će stvarati više novih mahuna.

Rotkvice

Za one koji žele brze rezultate, rotkvice su odličan izbor. Njima ne treba mnogo vremena od setve do berbe, pa se prvi plodovi mogu očekivati za manje od mesec dana.

Seme se seje plitko, a zemlja treba da bude ravnomerno vlažna. Ako rotkvica nema dovoljno vode, može da postane drvenasta, previše ljuta i manje prijatna za jelo.

Cvekla

Cvekla, šargarepa, pijaca Zeleni venac Foto: Slavica Čolić

Cvekla je praktična jer se mogu koristiti i koren i mladi listovi. Može da se seje tokom juna, a uz redovno zalivanje formira sočne i ukusne plodove.

Mladi listovi mogu se dodavati u salate ili kuvana jela, dok se koren koristi za salate, zimnicu i razna domaća jela.

Blitva

Blitva je pravi izbor za one koji žele povrće koje dugo traje u bašti. Dobro podnosi toplotu, otporna je i može da daje listove sve do jeseni.

Prednost blitve je u tome što se ne bere cela biljka odjednom. Listovi se mogu skidati postepeno, kako pristižu, pa jedna leja može dugo da bude korisna.

Tikvice

Tikvice spadaju u najrodnije letnje kulture i često je dovoljno posaditi nekoliko biljaka da porodica tokom sezone ima stalno sveže plodove.

Seju se direktno u zemlju, ali im treba ostaviti dovoljno prostora jer se brzo šire. Najukusnije su kada se beru mlade, dok su još mekane i nežne.

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