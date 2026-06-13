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Kapri sladoled je jedna od omiljenih letnjih poslastica koja mnoge vraća u detinjstvo i budi uspomene na prve tople dane, bezbrižne trenutke i slatke zalogaje iz zamrzivača.

Spoj voća i čokolade čini ga neodoljivim desertom koji podjednako vole i deca i odrasli.

Dobra vest je da ovu popularnu poslasticu ne morate kupovati, možete je vrlo jednostavno napraviti kod kuće i to bez posebnog aparata za sladoled. Uz nekoliko osnovnih sastojaka i malo strpljenja tokom zamrzavanja, dobijate kremast i osvežavajući desert idealan za letnje dane. Vreme pripreme je oko 20 minuta (+ vreme zamrzavanja), što ovaj sladoled čini idealnim letnjim osveženjem.

Gotov rezultat je kremast, voćni i osvežavajući domaći kapri sladoled koji se lako pravi, a ukusom ne zaostaje za kupovnim.

Sastojci:
250 g jagoda
100 g šećera
400 ml slatke pavlake
150 g čokolade

sladoled
Sladoled Foto: Anna Ivanova / Alamy / Profimedia

Priprema:
Nekoliko jagoda isecite na sitne kocke i ostavite sa strane. Preostale jagode stavite u blender zajedno sa šećerom i miksajte dok ne dobijete glatku voćnu smesu.

U posebnoj posudi umutite slatku pavlaku dok ne postane čvrsta i kremasta. Zatim dodajte pripremljenu smesu od jagoda i lagano sjedinite sve kako bi smesa ostala vazdušasta i lagana.

Na kraju umešajte i iseckane komade jagoda, pa sve pažljivo promešajte kašikom kako bi se voće ravnomerno rasporedilo.

Smesu sipajte u kalupe za sladoled, pokrijte providnom folijom i ubacite štapiće.

Stavite u zamrzivač najmanje pet sati, dok se potpuno ne stegne

Čokoladu istopite i ostavite da se kratko prohladi. Ohlađene sladolede izvadite iz kalupa i umočite u čokoladnu glazuru. Sačekajte da se čokolada stegne i poslužite.

Uživajte i osvežite se

(Kurir.rs/Srećne)

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 VIDEO: Recept za sladoled za decu bez šećera

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Recept za sladoled za decu bez šećera Izvor: Instagram/pp_polezno_pp