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Milena Radulović još jednom je pokazala da ume da oduševi svoje pratioce i kada nije na filmskom platnu. Ovoga puta pažnju je privukao recept Milene Radulović za desert koji izgleda toliko savršeno da bi lako mogao da se nađe u izlogu najluksuznije poslastičarnice.

Glumica je na društvenim mrežama podelila fotografiju na kojoj se vidi bogato ukrašen kremasti kolač sa svežim jagodama, zlatno-zapečenih ivica i rustične forme koja mu daje poseban šarm.

Milena Radulović na 31. Sarajevo film festivalu Foto: Boba Nikolić

Reč je o čuvenom baskijskom čizkejku, desertu koji poslednjih godina osvaja svet upravo zbog svoje jednostavnosti, punog ukusa i neodoljive teksture. Recept Milene Radulović brzo je postao inspiracija za savršen letnji desert koji vrlo jednostavno možete napraviti.

Recept Milene Radulović za baskijski čizkejk sa jagodama

Za razliku od klasičnih čizkejkova, ovaj kolač nema podlogu od keksa, već je njegova posebnost upravo u bogatom kremastom filu i prepoznatljivoj karamelizovanoj korici.

Sastojci:

ilustracija Foto: Murat Subatli / Panthermedia / Profimedia

600 g krem sira

250 ml slatke pavlake

180 g šećera

4 jaja

1 kašika brašna ili gustina

1 kesica vanilin šećera

nekoliko kapi ekstrakta vanile (po želji)

300–400 g svežih jagoda

Priprema:

Rernu zagrejte na 220 stepeni, a kalup obložite papirom za pečenje tako da papir prelazi preko ivica — upravo to daje kolaču njegov prepoznatljiv izgled.

U većoj posudi umutite krem sir sa šećerom i vanilin šećerom dok ne dobijete glatku smesu. Dodajte jaja jedno po jedno, potom sipajte slatku pavlaku i umešajte brašno ili gustin. Po želji dodajte nekoliko kapi vanile za dodatnu aromu.

Dobijenu smesu sipajte u pripremljen kalup i pecite između 35 i 40 minuta, dok površina ne dobije tamniju, gotovo karamelizovanu boju, a sredina ostane blago mekana.

Foto: Printscreen/Instagram/mileenaradulovic

Nakon pečenja ostavite kolač da se potpuno ohladi, a zatim ga rashladite nekoliko sati u frižideru kako bi dobio savršenu teksturu. Pred serviranje bogato ga ukrasite svežim jagodama, baš kao na fotografiji koju je podelila glumica.

Jednostavan, lagan i savršen za tople dane, recept Milene Radulović oduševio je sve koji su ga probali, pa su i preporuke za ovaj desert sa jagodama brzo počele da se nižu.

VIDEO: Milena Radulović