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Kada pred sobom imate nekoliko kilograma višanja, entuzijazam često brzo nestane. Prsti postaju crveni od soka, koštice završavaju svuda po kuhinji, a posao koji deluje jednostavno pretvara se u pravi mali maraton. Srećom, postoji veoma jednostavan trik koji poslednjih godina koriste mnoge domaćice, a za njega vam nisu potrebni nikakvi posebni alati. Dovoljna su samo dva predmeta koja gotovo sigurno već imate kod kuće.

Trik sa flašom i slamčicom

Ako nemate spravicu za vađenje koštica, posao možete završiti uz pomoć obične plastične flaše i čvrste slamčice. Ova metoda posebno je praktična kada čistite veću količinu višanja za kolače, zamrzavanje ili pripremu zimnice. Najbolje od svega je što nema mnogo nereda, a koštice ostaju na jednom mestu.

Kako se koristi ovaj trik?

Postupak je veoma jednostavan:

Skinite peteljke sa višanja.

Pripremite praznu plastičnu flašu sa užim grlom.

Višnju postavite na otvor flaše.

Slamčicom probušite plod odozgo prema dole.

Koštica će ispasti kroz otvor i završiti u flaši.

Očišćena višnja ostaće na vrhu spremna za dalju upotrebu.

Višnje Foto: Shutterstock

Na ovaj način možete očistiti veliku količinu voća mnogo brže nego kada koristite nož ili pokušavate da vadite koštice rukom.

Zašto ovaj trik funkcioniše?

Tajna je u obliku flaše. Usko grlo služi kao oslonac koji drži višnju na mestu, dok slamčica prolazi kroz sredinu ploda i gura košticu direktno u flašu. Zahvaljujući tome, višnja ostaje gotovo cela i zadržava lep oblik, što je posebno važno kada je koristite za kolače, torte, pite ili slatko. Osim toga, sav sok ostaje u voću umesto da završi po radnoj površini.

Bonus savet za još brže čišćenje

Ako planirate da čistite veću količinu višanja, običnu plastičnu slamčicu zamenite metalnom. Metalna slamčica je čvršća, lakše prolazi kroz plod i znatno ubrzava posao. Mnoge domaćice tvrde da nakon nekoliko minuta rada mogu da očiste kilogram višanja mnogo brže nego klasičnim metodama.

Rešnje za brzo vađenje koštica Foto: Shutterstock

Možete koristiti i drveni štapić za ražnjiće ili kineske štapiće ukoliko nemate odgovarajuću slamčicu.

Idealno rešenje za sezonu višanja

U vreme kada su višnje najlepše i najukusnije, šteta je gubiti sate na posao koji može biti mnogo jednostavniji. Uz običnu flašu i slamčicu možete za kratko vreme pripremiti voće za omiljenu pitu, kolač ili domaći džem, bez mnogo nereda i nerviranja. Ponekad su upravo najjednostavniji trikovi oni koji najviše olakšaju posao u kuhinji.

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