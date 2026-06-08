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Glumica Anđelka Stević Žugić godinama važi za jednu od najomiljenijih javnih ličnosti, a pored harizme, duhovitosti i prirodnog šarma, pažnju privlači i njen negovan izgled.

Mnogi se pitaju kako uspeva da održi vitku liniju nakon dva porođaja, a odgovor nije u rigoroznim režimima, već u zdravim navikama i doslednosti. Upravo zato dijeta Anđelke Stević Žugić postala je tema koja zanima veliki broj žena koje žele trajne rezultate.

Foto: Contrast Studios

Nakon drugog porođaja, glumica je odlučila da pomoć potraži od stručnjaka kako bi na zdrav način vratila željenu kilažu. Kako je i sama priznala, problem nikada nije bio samo u hrani, već u navikama koje je godinama sticala.

– Nažalost, spadam u one žene kojima se dva kilograma vide i zato moraju da vode računa o tome šta jedu. Problem nije u ishrani, već u nezdravim navikama kojih se teško oslobađam. Kada sam prvi put ozbiljno počela da se bavim svojim nutritivnim unosima, shvatila sam da moram da se prepustim profesionalcu – ispričala je svojevremeno.

Anđelka Stević Žugić Foto: Damir Dervišagić

Plan ishrane koji je dobila bio je prilagođen njenom životnom ritmu, a osnova cele priče bila je redovnost. Dijeta Anđelke Stević Žugić podrazumeva pet manjih obroka tokom dana, bez preskakanja doručka i ručka, kao i pažljivo kombinovanje namirnica.

Na njenom jelovniku najčešće se nalaze belanca, nemasni sirevi, tunjevina, piletina, integralne tortilje i velike količine povrća. Kada poželi nešto slatko, bira nekoliko kockica crne čokolade, dok su orašasti plodovi čest izbor za užinu.

Glumica je otvoreno govorila o tome da je ranije često preskakala obroke, što se pokazalo kao jedna od najvećih grešaka.

– Umesto da imam pet redovnih obroka na svaka četiri sata, hranila sam se kampanjski, često preskačući doručak ili ručak. Doktorka mi je ukazala i na loše kombinovanje namirnica. Nije lako svakodnevno pratiti raspored ishrane, ali sam uspela da se prilagodim svom životnom tempu i obavezama, a bogami i novčaniku, što danas nije zanemarljivo – objasnila je tada ona.

Kada želi da dodatno povede računa o liniji, njen jelovnik postaje nešto jednostavniji i bazira se na nemasnim proteinima, grilovanom povrću, salatama, supama od povrća, bademima i dosta tečnosti.

– Uspela sam da uđem u nov režim i vidim rezultate. U najstrožijim trenucima dijete na meniju su mi belanca, dvopek, nemasni sir i jogurt, pileća ili ćureća prsa, tunjevina u sopstvenom soku, grilovano meso (osim svinjskog), velike količine slabo začinjene salate, crna čokolada, i to baš kada mora, supa od povrća, pokoji badem, voda, limunada, grilovano povrće, malo voća.

Posebno mesto zauzima i popularni Sasi napitak od vode, đumbira, nane, krastavca i limuna kojim često započinje dan.

-Trudim se da započnem dan sa napitkom sasi, koji se pravi od vode, đumbira, nane, krastavca i limuna. No, budući da sam majka, vreme koje posvećujem sebi je ograničeno, a samim tim i rituali – rekla je ona svojevremeno, prenosi „Zdravlje bez lekova“.

Umesto gladovanja i strogih zabrana, glumica se opredelila za balans, redovne obroke i stručne savete. Upravo zahvaljujući takvom pristupu uspela je da smrša i održi željenu kilažu, a dijeta Anđelke Stević Žugić pokazuje da se najbolji rezultati postižu onda kada zdrave navike postanu deo svakodnevice.

VIDEO: Anđelka bez šminke