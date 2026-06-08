Kilogrami se tope i ne vraćaju: Dijeta Anđelke Stević Žugić daje rezultate bez gladovanja
Glumica Anđelka Stević Žugić godinama važi za jednu od najomiljenijih javnih ličnosti, a pored harizme, duhovitosti i prirodnog šarma, pažnju privlači i njen negovan izgled.
Mnogi se pitaju kako uspeva da održi vitku liniju nakon dva porođaja, a odgovor nije u rigoroznim režimima, već u zdravim navikama i doslednosti. Upravo zato dijeta Anđelke Stević Žugić postala je tema koja zanima veliki broj žena koje žele trajne rezultate.
Nakon drugog porođaja, glumica je odlučila da pomoć potraži od stručnjaka kako bi na zdrav način vratila željenu kilažu. Kako je i sama priznala, problem nikada nije bio samo u hrani, već u navikama koje je godinama sticala.
– Nažalost, spadam u one žene kojima se dva kilograma vide i zato moraju da vode računa o tome šta jedu. Problem nije u ishrani, već u nezdravim navikama kojih se teško oslobađam. Kada sam prvi put ozbiljno počela da se bavim svojim nutritivnim unosima, shvatila sam da moram da se prepustim profesionalcu – ispričala je svojevremeno.
Plan ishrane koji je dobila bio je prilagođen njenom životnom ritmu, a osnova cele priče bila je redovnost. Dijeta Anđelke Stević Žugić podrazumeva pet manjih obroka tokom dana, bez preskakanja doručka i ručka, kao i pažljivo kombinovanje namirnica.
Na njenom jelovniku najčešće se nalaze belanca, nemasni sirevi, tunjevina, piletina, integralne tortilje i velike količine povrća. Kada poželi nešto slatko, bira nekoliko kockica crne čokolade, dok su orašasti plodovi čest izbor za užinu.
Glumica je otvoreno govorila o tome da je ranije često preskakala obroke, što se pokazalo kao jedna od najvećih grešaka.
– Umesto da imam pet redovnih obroka na svaka četiri sata, hranila sam se kampanjski, često preskačući doručak ili ručak. Doktorka mi je ukazala i na loše kombinovanje namirnica. Nije lako svakodnevno pratiti raspored ishrane, ali sam uspela da se prilagodim svom životnom tempu i obavezama, a bogami i novčaniku, što danas nije zanemarljivo – objasnila je tada ona.
Kada želi da dodatno povede računa o liniji, njen jelovnik postaje nešto jednostavniji i bazira se na nemasnim proteinima, grilovanom povrću, salatama, supama od povrća, bademima i dosta tečnosti.
– Uspela sam da uđem u nov režim i vidim rezultate. U najstrožijim trenucima dijete na meniju su mi belanca, dvopek, nemasni sir i jogurt, pileća ili ćureća prsa, tunjevina u sopstvenom soku, grilovano meso (osim svinjskog), velike količine slabo začinjene salate, crna čokolada, i to baš kada mora, supa od povrća, pokoji badem, voda, limunada, grilovano povrće, malo voća.
Posebno mesto zauzima i popularni Sasi napitak od vode, đumbira, nane, krastavca i limuna kojim često započinje dan.
-Trudim se da započnem dan sa napitkom sasi, koji se pravi od vode, đumbira, nane, krastavca i limuna. No, budući da sam majka, vreme koje posvećujem sebi je ograničeno, a samim tim i rituali – rekla je ona svojevremeno, prenosi „Zdravlje bez lekova“.
Umesto gladovanja i strogih zabrana, glumica se opredelila za balans, redovne obroke i stručne savete. Upravo zahvaljujući takvom pristupu uspela je da smrša i održi željenu kilažu, a dijeta Anđelke Stević Žugić pokazuje da se najbolji rezultati postižu onda kada zdrave navike postanu deo svakodnevice.
(Kurir.rs/Story.rs)
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