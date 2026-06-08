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Bela odeća leti izgleda najlepše, ali ima jednu veliku manu - na njoj se lako vide tragovi znoja, dezodoransa i antiperspiranta. Žućkaste fleke ispod pazuha umeju da upropaste omiljenu majicu, košulju ili bluzu, naročito ako se ne tretiraju na vreme.

Dobra vest je da za uklanjanje ovih mrlja često nisu potrebna jaka hemijska sredstva. Nekoliko stvari koje većina domaćinstava već ima u kuhinji ili kupatilu može da pomogne da bela garderoba ponovo izgleda uredno i sveže.

Zašto nastaju žute mrlje

Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Mrlje od znoja najčešće ne nastaju samo od znojenja, već od reakcije znoja sa sastojcima iz dezodoransa i antiperspiranata. Vremenom se ti tragovi uvlače u vlakna tkanine, pa običan ciklus pranja često nije dovoljan da ih potpuno ukloni.

Zato je važno fleku tretirati pre pranja, a odeću ne sušiti dok se mrlja ne skine. Visoka temperatura može dodatno da „zaključa” trag u materijalu i učini ga još težim za uklanjanje.

Soda bikarbona

Jedan od najpoznatijih trikova za bele tkanine jeste pasta od sode bikarbone. Potrebno je pomešati četiri kašike sode bikarbone sa malo vode, tako da se dobije gusta smesa.

Foto: Profimedia

Pastu nanesite direktno na mrlju, nežno utrljajte i ostavite da deluje najmanje sat vremena. Soda pomaže da se tragovi izvuku iz vlakana, a istovremeno neutralizuje neprijatne mirise. Nakon toga odeću operite u hladnoj vodi.

Ako fleka nije potpuno nestala, postupak možete ponoviti pre nego što odeću osušite.

Belo sirće

Belo sirće je još jedan saveznik u borbi protiv tragova znoja. Njegova kiselost pomaže da se razgrade ostaci znoja, minerala i dezodoransa koji se zadržavaju na tkanini.

Pomešajte jednaku količinu belog sirćeta i vode, sipajte rastvor u bočicu sa raspršivačem i obilno naprskajte mrlju. Ostavite da odstoji oko sat vremena, pa komad garderobe operite kao i obično, najbolje u hladnoj vodi.

Limunov sok

kriške limuna u činiji Foto: Fotografie.Bogdanski, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Limun je prirodan saveznik belih tkanina, ali ga treba koristiti pažljivo. Sok od limuna može da pomogne kod svetlijih fleka i da osveži belinu odeće.

Nanesite limunov sok na zaprljano mesto, ostavite kratko da deluje, pa isperite i operite odeću. Najbolje je da ovaj trik koristite samo na belim i otpornijim tkaninama, jer limun može da posvetli materijal.

Hidrogen za tvrdokorne fleke

Kod upornijih mrlja može da pomogne troprocentni hidrogen. On se često koristi kao blago sredstvo za izbeljivanje, ali ga ipak treba prvo isprobati na manje vidljivom delu tkanine.

Nanesite malu količinu na mrlju, ostavite da deluje, pa dobro isperite i operite odeću. Ovaj metod nije najbolji izbor za osetljive materijale, ali može biti koristan kod pamučnih belih majica i košulja.

Foto: Larysa Shcherbyna / Alamy / Profimedia

Ne perite odmah na visokoj temperaturi

Jedna od čestih grešaka je pranje bele odeće na veoma visokoj temperaturi odmah nakon što primetite fleku. Iako deluje logično da će toplija voda bolje skinuti prljavštinu, kod mrlja od znoja može da se desi suprotno.

Toplota može dodatno da učvrsti tragove u vlaknima, pa je bolje prvo tretirati mrlju, zatim oprati odeću u hladnoj ili mlakoj vodi, a tek onda proveriti rezultat.

Video: Pranje veša