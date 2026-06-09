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Pirinčani krekeri poslednjih godina postali su veoma popularni među osobama koje vode računa o ishrani, telesnoj težini i unosu kalorija. Smatraju se laganom užinom i često se koriste kao zamena za peciva i druge grickalice.

Umeren unos pirinčanih krekera može biti deo zdrave i uravnotežene ishrane, posebno ako birate varijante od integralnog, odnosno smeđeg pirinča. Takvi krekeri sadrže više vlakana, antioksidanasa i korisnih nutrijenata od proizvoda napravljenih od belog pirinča.

Lako se vare

Pirinčani krekeri spadaju u namirnice sa niskim sadržajem FODMAP ugljenih hidrata, zbog čega se lakše vare i često odgovaraju osobama sa osetljivim digestivnim sistemom. FODMAP označava grupu ugljenih hidrata koje organizam teže apsorbuje, a koji kod nekih ljudi mogu izazvati nadimanje, gasove i druge digestivne tegobe.

Mogu pomoći u kontroli telesne težine

Pirinčani krekeri mogu biti koristan izbor za osobe koje žele da smanje unos kalorija. Na primer, zamena jednog peciva sa dva pirinčana krekera može značajno smanjiti unos kalorija i ugljenih hidrata tokom dana. Upravo zbog toga često se nalaze u planovima ishrane za mršavljenje i održavanje telesne težine.

Pirinčane galete Foto: Rimma Bondarenko / Alamy / Profimedia

Mogu doprineti regulaciji šećera u krvi

Istraživanja pokazuju da integralne žitarice, uključujući smeđi pirinač, mogu doprineti boljoj kontroli nivoa šećera u krvi kod osoba sa dijabetesom.Vlakna iz integralnih žitarica usporavaju varenje i apsorpciju ugljenih hidrata, što može pomoći u sprečavanju naglih skokova glukoze u krvi. Međutim, ako se pirinčani krekeri jedu samostalno, posebno oni od belog pirinča, mogu dovesti do bržeg porasta šećera u krvi. Zbog toga se preporučuje da ih kombinujete sa jogurtom, mlekom, voćem ili izvorom proteina.

Sadrže antioksidanse

Integralni pirinač sadrži fenolna jedinjenja, grupu antioksidanasa koja se nalazi i u citrusnom voću, čaju i drugim biljnim namirnicama. Antioksidansi pomažu u zaštiti ćelija od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima, koji se povezuju sa starenjem organizma i povećanim rizikom od brojnih bolesti.

Izvor su važnih vitamina i minerala

Krekeri od smeđeg pirinča sadrže mangan i niacin, ali i manje količine magnezijuma i cinka. Mangan doprinosi zdravlju kostiju, stvaranju kolagena i pravilnom funkcionisanju imunog sistema, dok niacin, poznat kao vitamin B3, učestvuje u pretvaranju hrane u energiju.

Pirinčane galete Foto: Mayberry / Alamy / Profimedia

Postoje li rizici?

Iako mogu biti zdrav izbor, pirinčani krekeri nisu bez mana. Krekeri napravljeni od belog pirinča imaju visok glikemijski indeks, što znači da mogu brzo povećati nivo šećera u krvi. Zbog toga se osobama koje imaju dijabetes ili insulinsku rezistenciju savetuje oprez prilikom konzumacije.

To ne znači da ih treba potpuno izbaciti iz ishrane, već da ih je bolje kombinovati sa zdravim mastima i proteinima. Na primer, pirinčani krekeri mogu se jesti uz avokado, humus, posni sir ili bademov puter, čime se usporava apsorpcija ugljenih hidrata i doprinosi stabilnijem nivou šećera u krvi.

Koji su bolji izbor – beli ili integralni?

Kada birate pirinčane krekere, nutricionisti uglavnom prednost daju onima od integralnog, odnosno smeđeg pirinča. Oni sadrže više vlakana, vitamina, minerala i antioksidanasa, a duže pružaju osećaj sitosti. Zbog toga su integralni pirinčani krekeri nutritivno vredniji izbor za većinu ljudi.

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