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Kada je reč o dugovečnosti i očuvanju zdravlja, malo ko može da se pohvali karijerom i ugledom kakve ima dr Tomas Kolin Kembel. Ovaj američki biohemičar decenijama je proučavao uticaj ishrane na ljudski organizam, a svoje zaključke primenjivao je i u svakodnevnom životu.

Njegova filozofija bila je jednostavna - organizmu treba pružiti što više prirodne, neprerađene hrane, a što manje industrijskih proizvoda. Smatrao je da pravilna ishrana može da bude jedno od najmoćnijih sredstava za očuvanje zdravlja i prevenciju brojnih bolesti.

Prema njegovim preporukama, tri grupe namirnica zauzimale su posebno mesto na jelovniku.

1. Zeleno i kupusasto povrće

Brokoli, kupus, karfiol, prokelj i rukola bili su među njegovim omiljenim izborima. Ove namirnice bogate su vlaknima, vitaminima i antioksidansima koji doprinose zdravlju srca, krvnih sudova i imunog sistema. Kembel je često isticao da bi povrće trebalo da bude osnova svakog obroka.

Zeleno povrće Foto: Shutterstock

2. Mahunarke

Pasulj, sočivo, leblebije i grašak redovno su se nalazili na njegovoj trpezi. Osim što predstavljaju odličan izvor biljnih proteina, mahunarke sadrže i značajne količine vlakana, gvožđa i drugih važnih minerala. Upravo zbog toga smatrao ih je jednom od najvrednijih namirnica za dugoročno očuvanje zdravlja.

3. Integralne žitarice

Ovsene pahuljice, ječam, heljda, proso i smeđi pirinač bili su čest izbor za doručak i glavne obroke. Za razliku od rafinisanih proizvoda, integralne žitarice sporije podižu nivo šećera u krvi i duže pružaju osećaj sitosti, a istovremeno obezbeđuju organizmu važne hranljive materije.

Integralne žitarice Foto: Shutterstock

Tajna nije u jednoj namirnici

Doktor Tomas Kolin Kembel nikada nije tvrdio da postoji čudesna hrana koja garantuje dug život. Verovao je da se zdravlje gradi svakodnevnim navikama, a da prirodna i raznovrsna ishrana predstavlja jedan od najvažnijih koraka ka vitalnosti i kvalitetnijem životu u poznim godinama.

(Kurir.rs/Žena)

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