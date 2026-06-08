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Osmi jun, prema horoskopu, dan je u kojem će neizgovorene reči zameniti iskrenost, a stare uvrede izgubiti na težini. Događaji bi danas mogli neočekivano da se okrenu u vašu korist, ukoliko na vreme prepoznate nove prilike. Dan je ispunjen energijom pomirenja i toplih razgovora, ali je važno da ostanete iskreni i ne dozvolite da lažni ponos upravlja vašim odlukama.

To će posebno osetiti tri znakaZodijaka, za koje će 8. jun biti dan kada treba da poslušaju srce i hrabro naprave prvi korak.

OVAN

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Navikli ste da idete glavom kroz zid, ali bi današnji događaji mogli da zahtevaju više nežnosti i strpljenja. Neočekivani poziv rođaka ili starog prijatelja doneće vest koja će vam zagrejati srce i podsetiti vas na važnost porodičnih veza.

Moguće je da će vam neko predložiti zajedničko putovanje ili ponuditi pomoć koju ste ranije odbijali. Nemojte je odbaciti, sada je pravo vreme da prihvatite podršku. Na poslu je povoljan dan za završavanje timskih projekata. Vaša inicijativa biće primećena i cenjena, pod uslovom da ne vršite pritisak na kolege.

U ljubavnom životu vlada harmonija. Reči pomirenja koje danas izgovorite, dugo će ostati u sećanju. Slobodni Ovnovi mogli bi da upoznaju osobu sa kojom će poželeti da dele ne samo strast već i svakodnevni život. Do večeri ćete imati osećaj da je svet postao makar malo bolje mesto, pa ćete konačno odahnuti.

RAK

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia



Vaša urođena osećajnost danas se pretvara u dar za isceljivanje odnosa. Moći ćete da rešite dugotrajan sukob između bliskih osoba ili da sami pronađete prave reči kojima ćete zatražiti oproštaj. Neočekivana vest od osobe sa kojom se dugo niste čuli, doneće vam radost i osećaj da vreme ne može ništa pravom prijateljstvu.

Na poslu je povoljan dan za pregovore koji zahtevaju diplomatičnost. Vaša sposobnost da saslušate druge i pokažete razumevanje mogla bi da vam pomogne da sklopite unosan dogovor. U ljubavnom životu vladaju toplina i poverenje. Slobodni Rakovi mogli bi da upoznaju osobu sa kojom će poželeti da stvore topao dom, dok će oni koji su u vezi otkriti nove, nežne osobine svog partnera.

Veče provedite u krugu porodice, uz šolju čaja i iskrene razgovore. To će vam pružiti osećaj sigurnosti i ojačati vašu unutrašnju stabilnost.

STRELAC

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia



Vaša želja za avanturama danas bi mogla da dobije neočekivan, ali veoma prijatan pravac. Moguće je da ćete dobiti poziv na porodično slavlje ili okupljanje starih prijatelja, gde vas očekuju topli zagrljaji i iskreni razgovori. Nemojte da odbijete poziv, jer biste upravo tamo mogli da čujete reči koje već dugo priželjkujete.

Na poslu je povoljan dan za službena putovanja i komunikaciju sa udaljenim poslovnim partnerima. Jedan takav razgovor mogao bi da vam donese neočekivanu korist. U ljubavnom životu vladaju lakoća i snažna međusobna privlačnost. Slobodni Strelčevi mogli bi da upoznaju osobu sa kojom će poželeti da podele ne samo zabavne trenutke već i ozbiljne planove za budućnost.

Nemojte provesti veče kod kuće. Sreća i prijatne vesti čekaju vas tamo gde se okupljaju ljudi sličnih interesovanja i pogleda na život. Najvažnije je da danas budete otvoreni i da se ne plašite da pokažete osećanja.

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