Bakin recept za knedle sa jagodama: Najmekše domaće gomboce koje mirišu na detinjstvo, savršene i sutradan
Miris tek skuvanih knedli sa jagodama jedan je od onih koji mnoge odmah podseti na bakinu kuhinju, letnje raspuste i trenutke kada su najlepši deserti nastajali od nekoliko jednostavnih sastojaka.
Mekano krompirovo testo, sočne jagode skrivene u sredini i mirisne prezle sa šećerom čine ovu poslasticu omiljenom već generacijama. Iako na prvi pogled deluje komplikovano, uz nekoliko trikova knedle sa jagodama uspevaju i početnicima.
Tajna najmekših knedli
Najvažniji sastojak je krompir. Iskusne domaćice savetuju da se kuva u ljusci jer tako upija manje vode i daje savršeno testo koje se lako oblikuje.
Upravo zbog toga knedle ostaju mekane, a ne raspadaju se tokom kuvanja.
Sastojci
- 1 kg belog krompira
- 500 g oštrog brašna
- 5 žumanaca
- 100 ml ulja
- 1 kg svežih jagoda
- 200 g prezli
- šećer po ukusu
Priprema
- Krompir kuvajte u ljusci dok potpuno ne omekša. Još topao ga oljuštite i dobro ispasirajte kako biste dobili glatku smesu bez grudvica.
- Ostavite da se kratko prohladi.
- U krompir dodajte brašno i ulje, pa umešajte žumanca. Mesite dok ne dobijete mekano i elastično testo koje se ne lepi za ruke.
- Jagode operite, uklonite peteljke i dobro ih osušite papirnim ubrusom. Što su jagode suvlje, testo će lakše zadržati oblik tokom kuvanja.
- Uzmite manju količinu testa, rastanjite je na dlanu i u sredinu stavite jednu jagodu.
- Pažljivo zatvorite testo oko voća i oblikujte kuglu bez pukotina.
Kuvanje
- U većoj šerpi zagrejte oko tri litra vode.
- Kada provri, spuštajte knedle jednu po jednu. Kuvajte ih dok ne isplivaju na površinu. To je znak da su gotove.
- Vadite ih rešetkastom kašikom i ostavite nekoliko minuta da se ocede.
- Tople knedle uvaljajte u prezle pomešane sa šećerom.
- Po želji možete dodati malo cimeta ili vanilin šećera za još bogatiji ukus.
Savet više
Ako želite da knedle ostanu mekane i narednog dana, nemojte preterivati sa brašnom. Testo treba da bude nežno i podatno, jer upravo u tome leži tajna gomboca koje se tope u ustima.
Poslužite ih tople, uz dodatak šećera u prahu ili kuglu sladoleda od vanile, i uživajte u jednom od najlepših ukusa domaće kuhinje.
(Kurir.rs/Ona.rs)
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