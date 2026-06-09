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Miris tek skuvanih knedli sa jagodama jedan je od onih koji mnoge odmah podseti na bakinu kuhinju, letnje raspuste i trenutke kada su najlepši deserti nastajali od nekoliko jednostavnih sastojaka.

Mekano krompirovo testo, sočne jagode skrivene u sredini i mirisne prezle sa šećerom čine ovu poslasticu omiljenom već generacijama. Iako na prvi pogled deluje komplikovano, uz nekoliko trikova knedle sa jagodama uspevaju i početnicima.

Tajna najmekših knedli

Foto: Simonida Djordjevic / Alamy / Profimedia

Najvažniji sastojak je krompir. Iskusne domaćice savetuju da se kuva u ljusci jer tako upija manje vode i daje savršeno testo koje se lako oblikuje.

Upravo zbog toga knedle ostaju mekane, a ne raspadaju se tokom kuvanja.

Sastojci

1 kg belog krompira

500 g oštrog brašna

5 žumanaca

100 ml ulja

1 kg svežih jagoda

200 g prezli

šećer po ukusu

Knedle sa jagodom Foto: Petr Štěpánek / Alamy / Profimedia

Priprema

Krompir kuvajte u ljusci dok potpuno ne omekša. Još topao ga oljuštite i dobro ispasirajte kako biste dobili glatku smesu bez grudvica. Ostavite da se kratko prohladi. U krompir dodajte brašno i ulje, pa umešajte žumanca. Mesite dok ne dobijete mekano i elastično testo koje se ne lepi za ruke. Jagode operite, uklonite peteljke i dobro ih osušite papirnim ubrusom. Što su jagode suvlje, testo će lakše zadržati oblik tokom kuvanja. Uzmite manju količinu testa, rastanjite je na dlanu i u sredinu stavite jednu jagodu. Pažljivo zatvorite testo oko voća i oblikujte kuglu bez pukotina.

Kuvanje

Foto: Kurir/T.S.

U većoj šerpi zagrejte oko tri litra vode. Kada provri, spuštajte knedle jednu po jednu. Kuvajte ih dok ne isplivaju na površinu. To je znak da su gotove. Vadite ih rešetkastom kašikom i ostavite nekoliko minuta da se ocede. Tople knedle uvaljajte u prezle pomešane sa šećerom. Po želji možete dodati malo cimeta ili vanilin šećera za još bogatiji ukus.

Savet više

Ako želite da knedle ostanu mekane i narednog dana, nemojte preterivati sa brašnom. Testo treba da bude nežno i podatno, jer upravo u tome leži tajna gomboca koje se tope u ustima.

Poslužite ih tople, uz dodatak šećera u prahu ili kuglu sladoleda od vanile, i uživajte u jednom od najlepših ukusa domaće kuhinje.

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