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Ovaj tradicionalni recept idealan je za Petrovski post koji je počeo 8. juna, a ujedno predstavlja i pravo gastronomsko putovanje u detinjstvo, budeći uspomene na starinske kuhinje u kojima su se jela krčkala polako, okupljajući ukućane oko trpeze. Lepota ovog klasika leži upravo u njegovoj skromnosti - bez skupih namirnica i zamršenih kulinarskih metoda, stvara se savršenstvo ukusa.

Posni grašak po bakinom receptu Foto: Shutterstock

Priprema se brzo i jednostavno, od bazičnih namirnica koje su uvek pri ruci, a krajnji rezultat je okrepljujući domaći tanjir koji pruža dugotrajan osećaj sitosti. Pored toga što je odličan izbor tokom posnih dana, posni grašak je pun pogodak i kada organizam zahteva rasterećenje od jake i masne hrane. Specifična slast boba, u kombinaciji sa dinstanim lukom i svilenkastom teksturom, čini ga omiljenim izborom za porodični ručak u bilo koje doba godine. Uz dodatak domaćeg hleba ili sezonske salate, obezbeđen je kompletan i nutritivno vredan obrok koji podjednako vole sve generacije.

Potrebni sastojci za pripremu 500 gr graška (iz zamrzivača ili svežeg)

jedna krupnija glavica crnog luka

jedna šargarepa

jedan krompir (odličan za postizanje prirodne gustine)

dva čena belog luka

jedna ravna kašika pšeničnog brašna

jedna kašičica slatke mlevene paprike

jedan list lorbera

so i biber u zrnu ili mleveni (po ukusu)

nekoliko grančica svežeg peršuna

tri do četiri kašike biljnog ulja

oko 700 mililitara mlake vode Postupak pripreme korak po korak

Posni grašak po receptu naših baka Foto: Shutterstock

U odgovarajućoj posudi zagrejte ulje i ubacite sitno iseckan crni luk. Pržite ga na umerenoj temperaturi dok potpuno ne omekša i poprimi finu žućkastu nijansu, jer je upravo dobro izdinstan luk temelj dobre arome. Kada postane proziran, dodajte šargarepu isečenu na kolutove i kockice krompira (ukoliko ga koristite). Sve zajedno propržite par minuta kako bi povrće razvilo svoje sokove.

Nakon toga, u šerpu dodajte usitnjeni beli luk i lagano promešajte. Odmah zatim sipajte grašak i ubacite list lorbera, pa sve prelijte količinom vode koja je dovoljna da prekrije sve komponente. Smanjite vatru i pustite da lagano vri oko 20 do 30 minuta, odnosno dok povrće potpuno ne omekša i svi ukusi se ne prožmu.

Posni grašak po receptu naših baka Foto: Printscreen/Bakina Kuhinja

Pred sam kraj kuvanja, u posebnoj šoljici razmutite brašno sa malo hladne tečnosti, dodajte mlevenu crvenu papriku, pa tu smesu polako, uz neprekidno mešanje, ulijte u jelo kako biste kreirali baršunastu i gustu teksturu. Ostavite na ringli da proključa još nekoliko minuta, a potom dodajte so i biber prema sopstvenom ukusu. Na samom kraju, jelo obogatite sitno seckanim peršunom koji donosi notu svežine.

Topao tanjir ovog tradicionalnog jela dokaz je da vrhunski obroci ne zahtevaju komplikovane procedure niti visoke troškove. Hranljiv, mirisan i jednostavan, ovaj kulinarski stub domaće tradicije podjednako dobro funkcioniše samostalno ili kao dodatak drugim jelima. Kada vam je potreban prepoznatljiv, topao i utešan ukus doma - ovo je nepogrešiv izbor.

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