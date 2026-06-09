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Sezona letovanja je uveliko počela, a Grčka je i ovog leta jedna od najtraženijih destinacija među turistima iz Srbije. Dok se društvene mreže pune fotografijama plaža, girosa, ležaljki i tirkiznog mora, paralelno se vodi i ona druga, mnogo praktičnija rasprava - koliko novca je zaista potrebno za jedan dan na moru?

Upravo to pitanje pokrenulo je živu diskusiju pre par godina u Fejsbuk grupi „Grčka uživo”, gde su članovi počeli da razmenjuju iskustva o troškovima tokom letovanja. Tema koja je posebno privukla pažnju glasila je: da li je moguće provesti dan u Grčkoj sa samo 10 evra?

Foto: RINA

Sudeći po komentarima, odgovor za mnoge glasi - može, ali samo ako se zna gde se štedi.

More ne mora da znači luksuz

Jedan od članova grupe objasnio je da deset evra dnevno po osobi može da bude sasvim dovoljno ukoliko se letovanje organizuje bez preteranih prohteva.

- Naravno da može! Ponesete hranu od kuće, dopunite zalihe na lokalnim pijacama, ne idete svakog dana na ležaljke, ponekad giros, svakodnevno po sladoled - i to je sasvim dovoljno, ako znate da uživate u jednostavnim stvarima: moru, suncu, hladu - napisao je jedan član grupe.

Foto: RINA

Dodao je i da njegova porodica troši oko 50 evra dnevno.

- Nas je petoro i dnevno nam u proseku treba 50 evra, što znači po desetak evra po osobi. I više nego dovoljno.

Ovaj komentar brzo je pokrenuo niz sličnih iskustava. Mnogi su se složili da je ključ u dobroj organizaciji - kupovini na pijacama, spremanju obroka u smeštaju, izbegavanju svakodnevnog plaćanja ležaljki i večernjem odmoru na terasi umesto odlazaka u restorane i kafiće.

Štednja kao veština

Turisti koji letuju skromnije ističu da im Grčka nije manje lepa zato što ne troše mnogo. Naprotiv, kažu da se pravi odmor često krije u jednostavnim stvarima - jutarnjoj kafi na terasi, kupanju na javnoj plaži, šetnji pored mora i obroku pripremljenom u apartmanu.

Penzionerka koja je sve iznenadila

Foto: RINA

Ipak, među brojnim komentarima posebno se izdvojila priča jedne žene, koja tvrdi da joj za celo letovanje u Grčkoj treba neverovatno malo novca.

Mira, koju su pojedini korisnici u šali nazvali šampionkom štednje, kaže da već godinama uspeva da letuje gotovo bez troškova. Prema njenim rečima, ona i prijateljica unapred se dogovore oko zajedničkog budžeta i toga se drže do kraja odmora.

- Prijateljica i ja uvek stavimo po deset evra u zajednički novčanik i to nam je dovoljno za svih jedanaest dana na moru - priča Ljubica.

Njihov način letovanja zasniva se na vrlo jednostavnim pravilima. Ne sede po kafićima, ne kupuju sokove, kafu kuvaju u apartmanu, a hranu uglavnom nose od kuće ili kupuju samo osnovne namirnice.

Da li su za vreme postojanja SFRJ svi mogli da letuju Foto: RINA

- Kafu kuvamo u stanu, ne jedemo hleb, ne pijemo sokove. Kupujemo kiselo mleko, voće i povrće, a suhomesnato nosimo od kuće i od toga skuvamo nešto na brzinu. Nama je to sasvim dovoljno. Naravno, mi smo penzionerke, nemamo velike prohteve kao mlađi.

Video: Kako penzioneri mogu da idu na odmor