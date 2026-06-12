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Aroma zapečenog mladog krompira kao dodatak trpezi, njegova neodoljiva hrskavost i specifična slast asocijacije su zbog kojih se ovom povrću radujemo čim stigne na tezge sa prvim prolećnim danima.

Međutim, iako predstavlja pravo uživanje za nepca, faza koja prethodi termičkoj obradi retko kome je omiljena. Zemlja pod noktima, uprljane ruke i dugotrajno stajanje iznad sudopere uobičajene su propratne pojave koje većina smatra neizbežnim delom procesa. Srećom, profesionalni kuvari odavno primenjuju znatno komforniju metodu. Za ovaj postupak vam neće trebati klasične ljuštilice niti noževi, a posao koji obično oduzima dosta vremena gotov je za svega stotinak sekundi.

Kako očistiti mladi krompir kuhinjskom krpom Foto: Robin Deimel / Alamy / Profimedia

Najčešća greška prilikom obrade

Osnovni propust koji mnogi prave jeste tretiranje ranog krompira na identičan način kao i onog zimskog, starog. Njegova spoljna opna je izuzetno tanka i nežna, pa se klasičnim struganjem nehotice uklanja i onaj najvredniji, najukusniji sloj koji se nalazi neposredno ispod nje. Upravo se u tom delu krije jedinstvena aroma koja rani krompir čini tako posebnim. Upotrebom noža rizikujete da, pored uzalud potrošenog vremena, odbacite i dobar deo same namirnice.

Efikasna metoda sa kuhinjskom krpom

Sama tehnika je krajnje prosta - za početak, gomolje dobro isperite pod mlazom hladne vode kako biste odstranili krupne komade zemlje. Potom ih prebacite na potpuno suvu pamučnu krpu. Spojite ivice tkanine tako da povrće ostane ušuškano unutra, a onda energično protrljajte i valjajte sadržaj pola minuta do minut. Već nakon tog kratkog perioda primetićete kako se nežna kožica sama ljušti i odvaja. Ukoliko su plodovi ubrani skoro, ovaj korak je sasvim dovoljan.

Kako očistiti mladi krompir kuhinjskom krpom Foto: Shutterstock

U situacijama kada je krompir malo duže stajao pa mu je opna postala čvršća, primenite mali dodatak. U krpu ubacite jednu supenu kašiku krupne morske ili kuhinjske soli. Kristali soli će poslužiti kao stopostotno prirodan abraziv koji će uspešno očistiti i najupornije delove, čak i oko sitnih ulegnuća i klica na povrću. Ovim postupkom namirnica zadržava svoj prirodni oblik, a proces se završava ekspresno.

Brza alternativa sa staklenom posudom

Ukoliko pripremate obrok za veći broj ljudi i prioritet vam je brzina, možete iskoristiti još jedan praktičan kulinarski trik. Oprane gomolje smestite u prostranu staklenu teglu i ulijte sasvim malo vode. Dobro zatvorite posudu i snažno je protresite tokom jednog minuta. Usled međusobnog trenja i udaranja o staklene ivice, spoljna opna će spasti sama od sebe. Jedini uslov je da odaberete posudu od masivnog i debljeg stakla kako ne bi došlo do pucanja.

Ključni detalji za stopostotan uspeh

Da bi trik sa krpom uspeo, od presudnog je značaja da platno bude potpuno suvo, jer vlažan materijal proklizava i ne uspeva da napravi potrebno trenje sa površinom povrća. Pamuk je ubedljivo najbolji izbor zbog svoje teksture, koja je znatno grublja u poređenju sa modernim krpama od mikrofibera, a iskusni kuvari napominju da starije, pohabane pamučne krpe daju čak i bolji efekat.

Kako očistiti mladi krompir kuhinjskom krpom Foto: Oleksandr Prokopenko / Alamy / Profimedia

Takođe, izbegavajte da rani krompir čistite znatno pre same pripreme. Kada ostane bez zaštitne opne, on veoma brzo potamni i oksidira na vazduhu, pa ga je najbolje obrađivati neposredno pre stavljanja u rernu ili šerpu. Ako situacija ipak zahteva da ga pripremite ranije, oljuštene plodove obavezno potopite u činiju sa hladnom vodom u koju ste sipali nekoliko kapi sirćeta.

Ovom jednostavnom promenom rutine ne samo da štedite dragoceno vreme, već i smanjujete procenat otpada u kuhinji. Krajnji rezultat biće daleko ukusniji, sočniji i prirodniji obrok, upravo onakav kakav pamtimo sa porodičnih ručkova iz detinjstva. Naizgled mali trikovi često donose najveće olakšanje u svakodnevnom kuvanju, a jednom kada usvojite ovaj pristup, nož za ljuštenje vam više neće pasti na pamet.

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