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Neki hoteli ne osvajaju samo pogledom na more, već osećajem da ste zakoračili u mali letnji svet u kojem je sve podređeno odmoru. Prostrani vrtovi, mirniji ritam resorta, sadržaji za decu, sportske aktivnosti i večernji programi stvaraju atmosferu u kojoj svako može da pronađe svoj način da uživa u odmoru.

Kemerje destinacija koja posebno odgovara ovakvom tipu letovanja. Dovoljno je živ da ponudi sadržaj, šetnju i zabavu, a istovremeno dovoljno okrenut prirodi da zadrži osećaj mira i opuštenosti. Njegova obala poznata je po čistom moru, uređenim hotelskim kompleksima i bogatom zelenilu, zbog čega godinama privlači porodice, parove i goste svih generacija.

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U okviru ove regije nalazi se Çamyuva, mesto poznato po prijatnoj atmosferi, mediteranskom zelenilu i odličnoj poziciji u odnosu na centar Kemera. Upravo takvo okruženje čini ga idealnim za odmor koji kombinuje opuštanje, sadržaje i boravak uz more. U takvom ambijentu smešten je Emelda Sun Club Holiday Village, hotelski kompleks okružen bogatim zelenilom i mediteranskom vegetacijom. Jedinstvena priroda, hiljade cvetova, miris borova i blizina mora stvaraju okruženje idealno za opuštanje, dok brojni sadržaji omogućavaju kvalitetan odmor porodicama, parovima i gostima svih uzrasta.

Foto: Promo

Hotel se nalazi u centru mesta Çamyuva, oko 7 kilometara od centra Kemera, 60 kilometara od centra Antalije i približno 70 kilometara od aerodroma u Antaliji.

Kompleks zauzima površinu od čak 89.000 m² i raspolaže sa 450 smeštajnih jedinica različitih kategorija. Prostrani vrtovi, uređene staze i veliki broj sadržaja doprinose utisku da se gosti nalaze u pravom mediteranskom parku uz more.

Foto: Promo

Gostima su na raspolaganju glavni restoran, Sun poslastičarnica i nekoliko barova raspoređenih u različitim delovima kompleksa. Hotel poseduje i četiri à la carte restorana sa turskom, italijanskom, dalekoistočnom i ribljom kuhinjom, pružajući dodatni izbor tokom boravka.

Porodice sa decom ovde će pronaći brojne sadržaje prilagođene najmlađima. Mini klub, mini disko, lunapark, igrališta, bazeni, animacije i poseban dečiji meni u glavnom restoranu čine hotel veoma popularnim izborom među porodicama.

Foto: Promo

Jedna od najvećih prednosti hotela svakako je njegova privatna plaža duga oko 300 metara. Kombinacija peska i sitnog šljunka, kristalno čisto more i pogled na planinsko zaleđe stvaraju prepoznatljiv pejzaž po kojem je regija Kemer poznata. Gostima su bez doplate na raspolaganju ležaljke i suncobrani, dok se peškiri za plažu dobijaju uz karticu.

Hotel raspolaže standardnim, porodičnim i suite smeštajnim jedinicama. Sve sobe imaju balkon, kupatilo sa tuš-kabinom, klima-uređaj, mini-bar, sef, Wi-Fi internet, televizor sa satelitskim kanalima, telefon, ketler i set za pripremu kafe i čaja. Smeštajne jedinice osmišljene su tako da zadovolje potrebe kako parova tako i porodica sa decom.

Usluga u hotelu je Ultra All Inclusive. Gostima su na raspolaganju doručak, ručak, večera i ponoćna užina u glavnom restoranu, uz bogat izbor jela po hotelskim pravilima. U ponudi su i turske pite, kebab, voće, kolači i sladoled u određenim terminima tokom dana, kao i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića uključena u koncept usluge.

Foto: Promo

Hotel ima četiri à la carte restorana: Anadolu Restaurant sa specijalitetima turske kuhinje, Poseidon Restaurant sa plodovima mora, D'oro Olive Restaurant sa italijanskim specijalitetima i Sun Dragon Restaurant sa jelima dalekoistočne kuhinje. Gostima koji borave najmanje sedam noći omogućena je jedna besplatna večera u restoranu Anadolu uz prethodnu rezervaciju.

Ljubiteljima aktivnog odmora na raspolaganju su otvoreni bazen za odrasle, relax bazen, dečiji bazen i bazen sa toboganima, kao i tereni za tenis, košarku i odbojku, mini golf, stoni tenis, šah, boćanje i pikado. Tokom dana organizuju se sportske aktivnosti i animacioni programi, dok večernje sate upotpunjuju šou programi i nastupi sa živom muzikom.

Za dodatno opuštanje gostima su na raspolaganju tursko kupatilo, sauna i parno kupatilo, koji pružaju savršen završetak dana provedenog na plaži ili pored bazena.

Foto: Promo

Za goste koji žele spoj prirode, kvalitetne Ultra All Inclusive usluge, brojnih sadržaja i odmora uz more, Emelda Sun Club Holiday Village predstavlja jedan od najzanimljivijih izbora u regiji Kemer.

Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel , dok putnici koji žele online rezervaciju uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green.

Za putnike iz Bosne i Hercegovine kompletna ponuda dostupna je putem sajta 1atravel.ba. Za sva dodatna pitanja i stručne savete putnicima je na raspolaganju call centar na broj 011 655 78 00. Promo