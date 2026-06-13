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Leto 2026. donosi veliku slobodu kada je reč o izboru kupaćih kostima. Modna pravila gotovo da ne postoje, pa će podjednako popularni biti svedeni, elegantni modeli, ali i oni ukrašeni upečatljivim detaljima.

Dizajneri su ove sezone spojili minimalizam, retro estetiku i glamurozne akcente, zbog čega svako može pronaći model koji odgovara njegovom stilu. U nastavku otkrivamo pet kupaćih kostima koji će dominirati plažama ovog leta.

Kupaći kostimi sa kontrastnim ivicama

Jedan od najprepoznatljivijih trendova sezone jesu modeli sa naglašenim obrubima u kontrastnim bojama. Najčešće se viđaju crno-beli spojevi, ali su popularne i kombinacije bež, braon, plave i crvene.

Ovakvi kupaći kostimi imaju sofisticiran, sportski izgled i savršeni su za ljubiteljke jednostavne elegancije.

Retro modeli inspirisani prošlim decenijama

Moda nastavlja da crpi inspiraciju iz prošlosti, pa se na velika vrata vraćaju kupaći kostimi sa visokim strukom, vintage dezenima i detaljima koji podsećaju na glamurozna letovanja nekadašnjih filmskih zvezda.

Retro modeli pružaju dodatnu udobnost, a ujedno laskaju različitim tipovima građe.

Jednodelni kupaći kostimi

Klasični jednodelni modeli ponovo su među najpoželjnijima. Posebno su popularne varijante sa otvorenim leđima, dubokim izrezima ili asimetričnim detaljima.

Njihova najveća prednost je to što nikada ne izlaze iz mode i predstavljaju siguran izbor za svaku sezonu.

Kupaći kostimi sa školjkama i perlama

Ljubiteljke upečatljivih detalja ovog leta dolaze na svoje. Školjke, perle, metalni ukrasi i morski motivi postali su jedan od vodećih trendova.

Takvi modeli izgledaju luksuzno i lako privlače pažnju, zbog čega su idealni za one koji žele da se izdvoje na plaži.

(Kurir.rs/Žena)

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