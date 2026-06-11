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Zabavljanjenije uvek lako, a ni izgradnja veze. Zbog toga žene često ostaju u odnosima koji im zapravo ne odgovaraju, verujući da će se teški trenuci sami od sebe rešiti.

Na kraju krajeva, nijedna vezanije savršena, pa je normalno očekivati i neke probleme, zar ne? U određenoj meri to može biti tačno. Međutim, postoje određeni uporni osećaji koje možete primetiti već na početku i koji mogu ukazivati na to da je bolje da preispitate odnos i nastavite dalje.

Ako muškarac nije pravi za vas, ovih šest upornih osećaja često su prvi znak:

1. Nemate o čemu da razgovarate

Dakle, izlazite sa tim momkom i hemija je odlična, ali osim toga - nemate nikakav razgovor. Ne delite zajednička interesovanja i vreme koje provodite zajedno često prolazi u neprijatnoj tišini. Kada su vam mama ili baka govorile "udaćeš se za svog najboljeg prijatelja", bile su u pravu.

Intimnost je veoma važna za zdravu vezu. Međutim, u stvarnom životu, stvari poput bolesti ili starosti mogu je staviti u drugi plan. Zato je za dugoročnu vezu važno imati partnera sa kojim vam je prijatno da razgovate.

nemate teme za razgovor Foto: Prostock-studio / Alamy / Profimedia

2. Hodate kao po jajima

Kada stalno pazite šta ćete reći ili uraditi da ga ne bi uznemirili, to je znak da se ne osećate slobodno u vezi. Zdrava veza ne bi trebalo da izaziva stalnu napetost ili strah od reakcije druge strane.

Dugoročne veze bi trebalo da budu prijatne za obe strane. Par bi trebalo da se oseća kao kod kuće, u sigurnom okruženju, kada su zajedno.

- Teški, toksični ljudi žele da hodate na prstima oko njihovog ega, želja i potreba za kontrolom, i istovremeno očekuju da od njih ništa ne tražite, vi ste tu samo da ispunjavate njihove potrebe - objasnila je savetnica za parove dr Roberta Šaler.

Iako svaki par može imati osetljive teme, ako stalno pazite šta govorite ili radite iz straha da ćete ga naljutiti ili povrediti, pokušajte da zamislite pet ili deset godina unapred. Da li zaista želite takvu vezu?

3. Ako muškarac nije pravi za vas, osećaćete nelagodnost

Ovde se ne radi o njegovim sitnim navikama, već o većim stvarima koje vama ne odgovaraju - na primer, njegov odnos prema alkoholu ili drogama. U takvim slučajevima treba dobro razmisliti pre nego što uđete u dugoročnu vezu.

Nelagodnost preovladava Foto: Profimedia

Ponašanje se ne menja lako. Ono odražava razlike u vrednostima i pogledu na život. Ako se osećate nelagodno, postoji razlog za to - to je vaša unutrašnja intuicija koja vam govori: "Ovaj muškarac nije za mene".

4. Ne možete da razgovarate o važnim stvarima

Već je rečeno koliko je komunikacija sa partnerom važna. Iako ne mora svaki razgovor da bude dubok, u nekom trenutku morate govoriti o stvarima koje utiču na vašu budućnost kao para. Mnogi to odlažu dok ne prođe mnogo vremena u vezi ili, još gore, do braka.

Važno je da znate stavove jedno drugog o braku, neverstvu, finansijama, deci i drugim ključnim temama. Ovi razgovori ne moraju da se dese na prvom (ili petnaestom) sastanku, ali ako do njih nikada ne dolazi ili postoji otpor prema "ozbiljnim" temama, to je znak za oprez - taj obrazac se verovatno neće promeniti.

Još gore, ako ne znate kako vaš partner razmišlja o ovim stvarima, može vas kasnije sačekati neprijatno iznenađenje nakon što ste već emocionalno uložili u vezu.

5. Osećate da vas laže

Ako imate stalni osećaj da partner nije iskren sa vama, to je ozbiljan znak upozorenja. Nepoverenje koje se stalno ponavlja može da naruši osnovu veze, čak i ako nema konkretnih dokaza u svakom trenutku.

Važnost iskrenosti u vezi ne može se dovoljno naglasiti. Ako vaš novi dečko pokazuje obrazac laganja, čak i oko malih stvari, obrati pažnju. Čak i ako verujete da laže samo drugima, a ne vama, dobro razmislite.

Ako smatra da je neiskrenost prihvatljiva, samo je pitanje vremena kada će početi da laže i vas. Osim onih bezazlenih situacija tipa "Ne, ne izgledaš debelo u toj haljini", u vezi nema mesta za laži. Tačka.

Osećate da vas laže Foto: Profimedia

- Obmanjujuće ponašanje često se javlja kada partnera suočite sa zabrinutošću, a on odgovara umanjujućim komentarima koji imaju za cilj da poljuljaju vaše poverenje u sopstvenu percepciju. Kada se stalne misteriozne komunikacije spoje sa upornim poricanjem, to stvara dinamiku koju stručnjaci za odnose prepoznaju kao plansku neiskrenost, a ne kao bezazlene propuste u pamćenju - objasnio je terapeut Dan Drejk.

6. Ako muškarac nije pravi za vas, nema poverenja

Za svaku dugoročnu i srećnu vezu mora postojati obostrano poverenje. Malo koji par može da bude zajedno 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, pa je važno da se svako u vezi oseća sigurno i opušteno.

To poverenje ne bi trebalo da zavisi od stalnog proveravanja poruka ili telefonskih poziva. Njegovo vreme sa prijateljima treba da bude slobodno, isto kao i vaše druženje sa prijateljicama, uz međusobno poštovanje i poverenje.

Ako stalno osećate potrebu da proveravate gde je i šta radi, to ukazuje na problem sa poverenjem. Pitanje je šta je uzrok tome - da li vam je partner dao realan razlog za sumnju ili je to obrazac koji se ponavlja u vašim prethodnim vezama? Ako je ovo drugo, možda je vreme da preispitate sopstvene obrasce poverenja. Nedostatak poverenja može ozbiljno narušiti i uništiti vezu.

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