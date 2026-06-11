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Crne mrlje na listovima orhidejanajčešće su rani indikatori crne truleži ili drugih gljivičnih infekcija. Iako zvuči zabrinjavajuće, biljka se može uspešno izlečiti sve dok bolest ne zahvati glavno stablo (krunu).

Prvi korak u lečenju je pravilna identifikacija problema.

- Prirodna obojenost: Neke vrste, poput pojedinih Phalaenopsis orhideja, imaju prirodno pegave listove.

- Bakterijske mrlje: Mogu biti veoma agresivne i opasne, naročito kod Phalaenopsis vrsta.

- Gljivična oboljenja: Često se javljaju ako je biljka izložena vlazi tokom hladnih noći.

Važno je znati da je crna trulež izuzetno zarazna i brzo se širi sa biljke na biljku, pa je brza reakcija ključna za oporavak.

Šta je zapravo crna trulež?

Crna trulež je gljivično oboljenje koje uzrokuju gljivice Pythium ultimum i Phytophthora cactorum. Ova bolest se širi putem zoospore koje se kreću kroz vodu. Ako se voda zadrži na listu orhideje, spore prodiru u tkivo i započinju svoj životni ciklus.

Orhideja Foto: Profimedia

Simptomi uključuju:

- Male, vodenaste i prozirne mrlje koje brzo postaju smeđe, a zatim crne.

- Mrlje su mekane na dodir i ispuštaju vodu pod pritiskom.

- Lišće može da požuti oko zaraženog područja.

Ako trulež stigne do krune (centra) biljke, orhideja će uginuti.

Prevencija: Kako sprečiti infekciju?

Gljivice se šire preko nesterilisanih saksija, supstrata, kontaminirane vode ili prskanjem vode sa zaraženih biljaka.

Cirkulacija vazduha: Ključna je za sprečavanje zadržavanja vlage na listovima.

Izolacija: Čim primetite prve znake bolesti, odvojite zaraženu biljku od zdravih.

Položaj: Ako orhideje držite napolju, odignite ih 1–1,5 metar od zemlje kako biste izbegli kontaminaciju prskanjem vode sa tla.

Ishrana: Neki uzgajivači preporučuju đubrivo sa visokim sadržajem kalcijuma u proleće kako bi novi izdanci bili otporniji.

Orhideja Foto: Profimedia

Kako izlečiti orhideju?

1. Hirurško uklanjanje truleži

Sterilnim nožem isecite zaraženi deo lista ili ceo list ako je potrebno. Cilj je zaustaviti širenje pre nego što gljivica stigne do stabla. Nakon sečenja, ostavite biljku na mestu sa dobrom cirkulacijom vazduha kako bi se rez osušio.

2. Primena fungicida

Nakon uklanjanja bolesnog tkiva, nanesite zaštitno sredstvo:

Cimet: Odličan prirodni fungicid. Mleveni cimet možete naneti direktno iz posude na otvorenu „ranu“ na biljci.

Lekovita pasta: Cimet možete pomešati sa malo jestivog ulja ili lepka na bazi kazeina kako biste napravili gustu, vodootpornu pastu za prekrivanje reza.

Hemijski preparati: Ako je bolest u ranoj fazi, preporučuju se zaštitni fungicidi poput Trubana ili Terrazola. Za naprednije slučajeve koriste se sistemski fungicidi kao što su Aliette ili Subdue. Neki uzgajivači preporučuju i sredstva poput Captana, Physana 20 ili BanRota.

VIDEO: Orhideje