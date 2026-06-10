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Treba vam jednostavan i pouzdan fil koji može da se uklopi u skoro svaku poslasticu? Uvek imajte pri ruci ovaj brz recept koji spasava svaki dezert! Pravi se jednostavno, osvežavajućeg je ukusa, a može da bude kremasti sloj u tortama i kao preliv za kolač, a fenomenalan je i kao brza poslastica u čaši

Svima koji vole da smišljaju sami nove recepte i eksperimentišu umesto da prate uputstva zgodno je da imaju u porodičnom kuvaru recepte za univerzalno testo ili fil, a danas vam predstavljamo jedan brz prolećni klasik.

U pitanju je roze fil odjagoda s kojim ne možete da pogrešite i vrlo je praktičan.

Ideje za serviranje krema od jagoda

Iako isprva ima svilenkastu teksturu i lako se razmazuje, imajte u vidu da se, nakon što se ohladi, ovaj fil dodatno stegne i dobro zadržava oblik.

Roze fil Foto: Rimma Bondarenko / Alamy / Profimedia

Može da se koristi kao voćni sloj između kora, kao dodatak uz kremaste filove ili kao preliv preko palačinki, bakinog kolača i sladoleda.

Ako ga poslužite u čaši, uz malo šlaga ili grčkog jogurta, dobijate jednostavan dezert koji je i lep "na oko" i fantastičnog ukusa.

Pošto je ovako pripremljen fil od jagoda prilično prilagodljiv, može da bude potpuno gladak ili možete da mu dodate malo teksture komadićima voća ili seckanim ili mlevenim orašastim plodovima ili keksom, a biće i blaži ili intenzivniji po ukusu, u zavisnosti od toga kako ga pripremite.

Šta god da odaberete, čekaju vas nezaboravni zalogaji!

Univerzalni fil od jagoda

Sastojci:

500 g jagoda (svežih ili zamrznutih)

80-120 g šećera (po ukusu, zavisi koliko su jagode slatke)

1 kašika limunovog soka

2 kašike gustina

3-4 kašike hladne vode (za razmućivanje gustina)

(opciono) 1 vanilin šećer ili par kapi vanila ekstrakta

Torta sa roze filom Foto: Zoonar/sylvia wendorf, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Priprema

Operite, očisti i iseckajte jagode na manje komade. Ako koristite zamrznute, ne morate da ih odmrznete.

Stavite jagode u šerpu, dodajte šećer i limunov sok. Kuvajte na srednjoj vatri 8-10 minuta dok ne puste sok i ne omekšaju.

U posebnoj posudi razmutite gustin sa hladnom vodom, tako da nema grudvica.

Sklonite jagode s jake vatre, pa umešajte gustin. Vratite na ringlu i kuvajte na srednjoj temperaturi još 1-2 minuta dok se ne zgusne i bude kompaktno. Dodajte vanilu po želji.

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