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Bivša predsednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović godinama unazad izaziva pažnju javnosti ne samo političkim stavovima, već i fizičkom transformacijom. Otkako se povukla s funkcije šefice države, pojavljuje se sa nikad vitkijom linijom, a sada je otkrila šta je ključno za njen gubitak kilograma i kako održava idealnu težinu.

Bez brojanja kalorija

"Ne brojim kalorije, ali pazim na glikemijski indeks namirnica koje unosim. Izbacila sam sav dodatni šećer, kao i kalorična pića. Trudim se da unosim što manje soli i skroba," rekla je Kolinda u intervjuu za 24 sata.

Pogledajte kako izgleda Kolinda Grabar-Kitarović:

1/9 Vidi galeriju Kolinda Grabar-Kitarović Foto: printscreen/instagram/kolinda_gk

Dodala je da ne veruje u niskokalorične dijete, već se trudi da "prazne kalorije" zameni hranom bogatom nutrijentima. Poseban fokus stavlja na raznovrsnu, prirodnu ishranu, inspirisanu mediteranskom kuhinjom.

Šta jede bivša predsednica?

Kolindin jelovnik temelji se na zdravim, balansiranim obrocima:

"Volim razne primorske čorbe i variva od povrća, mahunarki i grahorica, kao i lisnato povrće, salate, ribu, piletinu, orašaste plodove, semenke, obični jogurt i kefir, kao i tradicionalnu grobničku palentu," ispričala je.

Kolinda Grabar-Kitarović smršala bez dijete Foto: printscreen/instagram/kolinda_gk

Iako ponekad jede i crveno meso, poput stekova i bolonjeza, tvrdi da hleb skoro potpuno izbegava – osim kada je na putovanjima, kada nema mnogo izbora.

Pica kao jedina slabost

Kolinda je priznala da joj je pica slabost, ali i da se trudi da je jede retko i s merom: "Obožavam picu, ali je jedem samo kad sam napolju s dragim ljudima. Naručujem je s puno povrća, jer volim salate i variva i ne mogu bez njih," rekla je.

Trik sa testeninom

Bivša predsednica ne izbegava testeninu, ali ima svoj trik:

"Malo testenine pomešam sa rezancima od tikvica, koje sama pravim. Malo ih posolim da puste vodu, procedim i blago propržim na tiganju bez ulja, pa sve pomešam s bolonjez sosom. Tako imam utisak punog obroka, ali bez previše ugljenih hidrata."

Dodaje i da obožava pašticadu, ali je retko priprema jer je "komplikovana i traži vreme" a, kako kaže, "pašticada bez njoka nije to to".

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