Slušaj vest

Visoke temperature mogu biti posebno neprijatne u stanovima koji nemaju klime, ali postoje jednostavni načini da prostor učinite prijatnijim i svežijim. Uz nekoliko praktičnih trikova moguće je smanjiti osećaj vrućine i lakše podneti tropske dane.

Jedan od najefikasnijih načina jeste korišćenje prirodne ventilacije. Prozore i vrata najbolje je otvoriti rano ujutru i kasno uveče kada je vazduh hladniji, kako bi prostor mogao da se provetri.

Tokom najtoplijeg dela dana preporučuje se spuštanje roletni i navlačenje zavesa kako bi se sprečio ulazak sunčevih zraka i dodatno zagrevanje prostorija. Pomoći mogu i reflektujuće folije za prozore ili vlažne tkanine postavljene preko stakala.

Sobne biljke Foto: Shutterstock

Sobne biljketakođe mogu doprineti prijatnijoj atmosferi jer isparavanjem vode utiču na osvežavanje vazduha. Posebno su popularne vrste koje dobro podnose visoke temperature.

Ventilator može biti znatno efikasniji ako se ispred njega postavi posuda sa ledom ili zamrznute flaše vode. Na taj način vazduh koji kruži prostorijom postaje prijatno rashlađen.

Stručnjaci savetuju i da se korišćenje uređaja koji emituju toplotu, poput rerne, pegle i sušilice za veš, svede na minimum. Njihova upotreba dodatno podiže temperaturu u stanu.

Ventilator pomaže tokom vrelih dana Foto: Shutterstock

Važnu ulogu igra i ishrana. Namirnice bogate vodom, poput krastavca, paradajza, lubenice i dinje, mogu pomoći organizmu da ostane hidriran tokom vrućina. Uz to, preporučuje se redovan unos tečnosti, pre svega vode i osvežavajućih napitaka bez mnogo šećera.

Za dodatno osveženje korisni su mlaki tuševi, hladne obloge i lagana odeća od prirodnih materijala poput pamuka i lana, koja omogućava koži da diše i lakše podnese visoke temperature.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO:Hladno vreme je još gore po vas nego vrućina