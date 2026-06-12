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Pitanje o tome da li je sunčanje bez gornjeg dela kupaćeg kostima postalo nepoželjno na jadranskoj obali pokrenulo je žustru raspravu na internet platformi Redit, nakon što je jedna devojka javno iznela svoju nedoumicu. Njen upis izazvao je mnoštvo reakcija u kojima su oba pola suprotstavila stavove, a pojedini korisnici su otkrili i neka veoma neprijatna iskustva sa letovanja.

Autorka objave je na ovom popularnom forumu želela da sazna u kojoj meri je toples danas postao društveni tabu. Navela je da je tokom poslednja tri boravka na moru praktikovala ovakav vid sunčanja, trudeći se da bira lokacije bez gužve i dece, ali da su je reakcije prolaznika prilično zatekle.

"Koliki je zapravo tabu da žena kod nas bude u toplesu na plaži? Praktikovala sam to tokom poslednja tri odlaska na plažu. Jednom prilikom je još jedna žena bila u toplesu pa mi je bilo lakše, dok sam u druge dve situacije primetila poglede sa strane, uglavnom od žena. Ne mogu da kažem da sam primetila da muškarci neprimereno gledaju, više mi se činilo da žene osuđuju", napisala je Hrvatica i time otvorila opštu debatu na mreži.

Osuđujući pogledi ili prosta radoznalost

Značajan broj žena odmah je pružio podršku devojci, braneći njenu slobodu izbora.

"Ja sam liberalna i ako nekome odgovara tako da se kupa, samo napred", poručila je jedna forumašica. Sa druge strane, pojedine korisnice su dovele u pitanje njen subjektivni osećaj da je okolina osuđuje, ističući da svako odstupanje od većine prirodno privlači pažnju.

"Mene samo zanima kako si iz pogleda zaključila da žene osuđuju. Činjenica je da će gole grudi na plaži, gde većina ljudi nosi kupaći kostim, privući pažnju. Hteo ne hteo, pogled će ti otići u tom smeru", glasio je kontraargument.

Hrvatica pokrenula burnu raspravu o toplesu na plaži Foto: Shutterstock

Kada je reč o muškom delu publike, oni su otvoreno priznali da im je teško da ostanu potpuno ravnodušni pred takvim prizorom, ali da daju sve od sebe da ne naruše tuđu privatnost.

"Ja sam muškarac i, nažalost, ne mogu sebi da pomognem da barem ne bace pogled, ali nastojim da ne buljim", napisao je jedan komentator, dok se drugi nadovezao:

"Nemam potrebu da buljim i iskreno se trudim da budem pristojan kako se osoba ne bi osećala neugodno, ali gotovo je nemoguće da ne pogledam barem na sekundu". Jedan od realnijih zaključaka bio je: "Mislim da nijedna žena koja ide u toplesu na plažu ne očekuje da baš niko neće da je pogleda".

Zašto žene biraju toples

Dok su se neki pitali zbog čega devojke uopšte skidaju gornji deo kupaćeg na javnim kupalištima, ljubiteljke ove slobode ponudile su jasne i praktične razloge. Istakle su da im je "poenta je da nemaš tragove od sunčanja", kao i da je direktan dodir sunčevih zraka na koži nakon izlaska iz morske vode neprocenjiv osećaj.

Hrvatica pokrenula burnu raspravu o toplesu na plaži Foto: Marcos Calvo Mesa / Panthermedia / Profimedia

Međutim, rasprava je otkrila i mračniju stranu ove priče. Jedna devojka je podelila lično iskustvo koje ukazuje na to da nivo tolerancije drastično varira od regije do regije u Hrvatskoj, te da situacija može postati i fizički opasna.

"Kao ostrvljanka se slažem. Na ostrvu sam bez problema bila i u toplesu i na nudističkim plažama. Ali mislim da ostatak Hrvatske ipak ima nešto konzervativnije poglede. U Splitu, Zadru ili Dubrovniku to je puno veća stvar. Jednom su čak bacali kamenje na mene i gej prijatelja dok smo se goli kupali iza jedne plaže gde nije bilo nikoga", upozorila je ona u svom komentaru.

Povratak konzervativizma ili prirodna smena generacija

Ova polemika je starije generacije asocirala na minule decenije kada je ovakav vid opuštanja bio sasvim uobičajen i prihvaćen. Jedan korisnik je napravio paralelu sa prošlošću i slikovito opisao promenu društvene svesti:

"Kad sam bio klinac pre 25 godina, toplesa je bilo svuda. Žene se nisu sramile niti je to bilo pitanje čednosti. Nije bilo ni posebnih pogleda ni komentara. Danas smo postali puno konzervativniji nego pre. Kad žena pokaže grudi na plaži, neki je gledaju kao da je napravila nešto strašno. Mislim da smo kao društvo po tom pitanju nazadovali. Devojke, samo napred i nemojte da se obazirete na tuđa mišljenja", zaključio je ovaj posmatrač, čime je zaokružena ova velika virtuelna rasprava.

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