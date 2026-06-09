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Ostavljanje otvorenih ventila tokom odsustva predstavlja rizik od poplave stana. Čak ni moderna instalacija ne garantuje stoprocentnu bezbednost. Kvar može da se dogodi neočekivano, a posledice mogu da budu skupe. Isključivanje vode je brz način da se izbegnu problemi koji mogu da se pojave čak i tokom kratkog putovanja.

"Idem na odmor kasnije ove godine. Nikad nisam isključivao vodu, ali sam čuo da mnogi ljudi zatvaraju ventil na vodovodnoj instalaciji pre odlaska. Da li je to uobičajeno i da li bi trebalo to da radim? Postoji li rizik od oštećenja cevi (PEX cevi do instalacija) ili ostatka kuće ako voda bude isključena oko nedelju dana?", pitao je jedan korisnik.

Donosimo odgovor.

Zašto je dobro da isključite vodu pre puta?

Razloga za to ima barem nekoliko. Prvo, fleksibilna creva koja dovode vodu, vremenom gube elastičnost i mogu da puknu u najneočekivanijem trenutku. Drugo, spojevi i navoji, posebno kod starijih instalacija, podložni su koroziji. Treće, čak i ako kod vas sve funkcioniše besprekorno, kvar kod komšije iznad može dovesti do toga da voda poplavi vaš stan kroz vertikalu.

Poplava stana nije samo pitanje popravke podova ili zidova. Često znači skupo renoviranje, gubitak dragocenih stvari, pa čak i sporove sa komšijama. S druge strane, zavrtanje vode traje svega nekoliko sekundi i pruža sigurnost da se tokom vašeg odsustva neće dogoditi katastrofa.

Voda Foto: Ann Cutting / Alamy / Profimedia

Koliko dugo instalacija može da bude bez vode?

Postoji li rizik da dugotrajno zatvorena voda naškodi instalaciji? Minimalan. Instalacija može biti bez vode duže vreme - pola godine, godinu, pa čak i duže. Najvažnije je da ventili ne "zapeknu". Čak i ako ih nakon nekoliko godina bude teško pokrenuti, njihova zamena je znatno jeftinija od popravke štete nakon poplave.

Ipak, treba da imate na umu nekoliko stvari - u stajaćoj vodi u cevima mogu da se pojave naslage i buđ, a po povratku voda može biti blago zamućena. Problem nestaje nakon ispiranja instalacije. Dugotrajni nedostatak vode takođe može da prouzrokuje isušivanje gumenih zaptivki i sifona, što rezultira neprijatnim mirisima.

Da li često zavrtanje ventila može da ih ošteti?

Neki se plaše da redovno zavrtanje i odvrtanje ventila može da ih ošteti. Nepotrebno. Moderni ventili izdržavaju hiljade ciklusa otvaranja i zatvaranja. Njihov vek trajanja je i do 30 godina pri svakodnevnoj upotrebi. Štaviše, često korišćenje ventila sprečava njihovo blokiranje. Stare navojne ventile sa gumenom zaptivkom zaista vredi zameniti novim.

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