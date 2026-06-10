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Hejli Biber podelila je na svom Tiktoknalogu lagani recept za pica tost. Kombinacija hrskavog hleba, kremaste burate, sočnog paradajza i aromatičnog paradajz sosa stvara bogatstvo ukusa kojem je teško odoleti. Idealan je za doručak, lagani ručak ili večeru kada želite nešto brzo, a posebno.

Viralni pica tost Hejli Biber

Sastojci

Hejli Biber na Nedelji mode u Parizu
Hejli Biber na Nedelji mode u Parizu Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

  • nekoliko kriški kiselog hleba (sourdough)
  • 1 burata
  • puter
  • maslinovo ulje
  • svež paradajz
  • marinara sos
  • sok od limuna
  • sveže rendani parmezan
  • sušeni origano
  • so
  • biber

Priprema:

  1. Rernu zagrejte na 190 stepeni. Kriške hleba premažite puterom sa obe strane, a zatim ih blago prelijte maslinovim uljem.
  2. Na zagrejanoj tavi kratko propržite hleb, oko dva do tri minuta sa svake strane, dok ne postane hrskav i dobije zlatnu boju.
  3. Za to vreme isecite paradajz na tanke kolutove. Začinite ga limunovim sokom, solju i biberom po ukusu.
  4. Na svaku krišku tostiranog hleba rasporedite buratu, a preko nje poređajte paradajz. Pripremljene tostove stavite u zagrejanu rernu i pecite 10 do 12 minuta, dok sir ne omekša i blago ne porumeni.
  5. Dok se tost peče, u manjoj šerpi zagrejte marinara sos.
  6. Kada izvadite tost iz rerne, odmah ga pospite sveže rendanim parmezanom. Preko svakog komada dodajte malo toplog sosa, a zatim završite još jednim slojem parmezana i prstohvatom origana.
  7. Poslužite odmah dok je sir još kremast, a hleb hrskav. Ovaj jednostavan recept savršen je dokaz da od nekoliko osnovnih sastojaka možete napraviti obrok koji izgleda i ima ukus kao iz restorana.

(Kurir.rs/Žena)

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 VIDEO: Recept za pica tost Hejli Biber:

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Recept za pica tost Hejli Biber Izvor: TikTok/ haileybieber