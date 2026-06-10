Hejli Biber podelila je na svom Tiktoknalogu lagani recept za pica tost. Kombinacija hrskavog hleba, kremaste burate, sočnog paradajza i aromatičnog paradajz sosa stvara bogatstvo ukusa kojem je teško odoleti. Idealan je za doručak, lagani ručak ili večeru kada želite nešto brzo, a posebno.