Ako ste u potrazi za jednostavnim, a istovremeno ukusnim obrokom koji izgleda kao da je poslužen u modernom restoranu, ovaj viralni tost je pravi izbor.
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Viralni pica tost po receptu Hejli Biber: Pravi se za manje od 15 minuta, a neverovatno je hrskav i ukusan
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Hejli Biber podelila je na svom Tiktoknalogu lagani recept za pica tost. Kombinacija hrskavog hleba, kremaste burate, sočnog paradajza i aromatičnog paradajz sosa stvara bogatstvo ukusa kojem je teško odoleti. Idealan je za doručak, lagani ručak ili večeru kada želite nešto brzo, a posebno.
Viralni pica tost Hejli Biber
Sastojci
Hejli Biber na Nedelji mode u Parizu Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia
- nekoliko kriški kiselog hleba (sourdough)
- 1 burata
- puter
- maslinovo ulje
- svež paradajz
- marinara sos
- sok od limuna
- sveže rendani parmezan
- sušeni origano
- so
- biber
Priprema:
- Rernu zagrejte na 190 stepeni. Kriške hleba premažite puterom sa obe strane, a zatim ih blago prelijte maslinovim uljem.
- Na zagrejanoj tavi kratko propržite hleb, oko dva do tri minuta sa svake strane, dok ne postane hrskav i dobije zlatnu boju.
- Za to vreme isecite paradajz na tanke kolutove. Začinite ga limunovim sokom, solju i biberom po ukusu.
- Na svaku krišku tostiranog hleba rasporedite buratu, a preko nje poređajte paradajz. Pripremljene tostove stavite u zagrejanu rernu i pecite 10 do 12 minuta, dok sir ne omekša i blago ne porumeni.
- Dok se tost peče, u manjoj šerpi zagrejte marinara sos.
- Kada izvadite tost iz rerne, odmah ga pospite sveže rendanim parmezanom. Preko svakog komada dodajte malo toplog sosa, a zatim završite još jednim slojem parmezana i prstohvatom origana.
- Poslužite odmah dok je sir još kremast, a hleb hrskav. Ovaj jednostavan recept savršen je dokaz da od nekoliko osnovnih sastojaka možete napraviti obrok koji izgleda i ima ukus kao iz restorana.
(Kurir.rs/Žena)
VIDEO: Recept za pica tost Hejli Biber:
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