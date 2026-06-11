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Nema većeg razočaranja na letnjoj trpezi od lubenicekoja izgleda savršeno spolja, a iznutra je bleda, suva i bezukusna. Koliko puta ste se nadali da ste izabrali "onu pravu", samo da biste kod kuće otkrili – potpuni promašaj?

Na TikToku se pojavio jednostavan trik koji je brzo postao viralan i privukao milione pregleda. Reč je o čuvenom "pravilu dva prsta", koje, kako tvrde mnogi korisnici, zaista funkcioniše i pomaže da odaberete sočnu, zrelu i slatku lubenicu.

Kako funkcioniše pravilo "dva prsta"?

Sve što treba da uradite jeste da:

- Na lubenici pronađete tamnozelenu površinu između dve svetlije pruge.

- Prislonite kažiprst i srednji prst – spojene – na to mesto.

- Ako je tamna traka široka otprilike koliko i vaša dva prsta, to je znak da je lubenica zrela i ukusna.

Zašto ovo radi?

Šire zelene trake znače da je plod duže sazrevao na suncu, što mu je dalo više vremena da razvije slast i aromu.

Da li trik stvarno funkcioniše?

Prema rečima stručnjaka za voće i povrće – da, ali...

Ovo pravilo može biti dobar vizuelni orijentir, posebno kad niste u prilici da probate lubenicu. Ipak, savetuje se da ga koristite u kombinaciji sa drugim proverama:

- Boja "polja" – mesto na kojem je lubenica ležala treba da bude žuto ili krem, a ne belo. To ukazuje na prirodno sazrevanje na zemlji.

- Zvuk pri kuckanju – zrela lubenica proizvodi dubok, rezonantan ton, dok nezrela zvuči tupo.

- Težina – uzmite je u ruku. Ako je teža nego što izgleda, puna je soka i verovatno – odličnog ukusa.

VIDEO: Kako odabrati slatku lubenicu: