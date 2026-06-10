Veš mašina može da vam uveća račun za struju

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Kada nismo sigurni koji program da izaberemo na veš-mašini, mnogi automatski pritisnu opciju za „lako održavanje”, odnosno program koji se često označava i kao „Easy Care” ili program za sintetiku. Naziv zvuči kao savršeno rešenje za svakodnevnu garderobu: manje gužvanja, blaže pranje i bolja zaštita tkanine.

Međutim, upravo tu nastaje greška. Ovaj program nije namenjen svemu što inače nosimo, niti je najnežniji ciklus koji mašina ima.

Pre ubacivanja veša u mašinu ubacite i kuglice od aluminijumske folije Foto: Shutterstock

Za šta zapravo služi program za lako održavanje?

Program za lako održavanje namenjen je pre svega garderobi od sintetičkih vlakana i materijala koji se lako gužvaju. To su, na primer, bluze, košulje, komadi od poliestera, viskoze, poliamida, kao i mešavine pamuka i sintetike.

Tokom ovog ciklusa veš-mašina koristi više vode, sporije pokrete bubnja i blažu centrifugu kako bi se smanjilo gužvanje i kako bi odeća zadržala oblik. Zato ovaj program može biti koristan za određene komade garderobe, ali nije idealan izbor za sav pamučni ili svakodnevni veš.

Foto: Shutterstock

Ako perete peškire, pamučne majice, posteljinu ili robusniju garderobu, bolji izbor je standardni program za pamuk.

Nije najnežniji program

Jedna od najčešćih zabluda jeste da program za lako održavanje najviše čuva odeću. Iako je blaži od nekih klasičnih programa, on nije isto što i program za osetljiv veš.

Fine tkanine, čipka, donji veš, tanke pletene stvari i osetljivi materijali zahtevaju poseban režim pranja. Za njih je bolje izabrati program za delikatan veš ili ručno pranje, obično na nižoj temperaturi i uz veoma blage pokrete bubnja.

Ako takve komade stalno perete na pogrešnom programu, mogu se razvući, istanjiti ili izgubiti oblik.

Bubanj ne sme da bude pun

Foto: Yevhen Rychko / Alamy / Profimedia

Još jedna greška je pretrpavanje mašine. Kod programa za lako održavanje bubanj ne bi trebalo puniti do vrha. Najbolje je da bude napunjen otprilike do pola, jer odeća mora da ima dovoljno prostora da se kreće kroz vodu.

Kada je mašina pretrpana, tkanine se jače trljaju jedna o drugu, voda i deterdžent ne dopiru ravnomerno do svih delova, a veš na kraju može izgledati oprano, iako zapravo nije dobro očišćen.

Osim toga, previše veša u bubnju može dovesti do većeg gužvanja, upravo onoga što ovaj program treba da spreči.

Može da poveća potrošnju vode i struje

Iako deluje kao praktičan i štedljiv izbor, program za lako održavanje nije uvek najekonomičniji. Pošto često koristi više vode, a pere manju količinu garderobe, potrošnja po kilogramu veša može biti veća nego kod standardnih programa.

Simboli na etiketi odeće za pranje, sušenje i peglanje Foto: Alliance / Alamy / Profimedia

Zato ga ne treba koristiti iz navike, već onda kada zaista perete garderobu kojoj je takav ciklus namenjen. Za svakodnevni pamučni veš, peškire i posteljinu bolje je izabrati odgovarajući program za pamuk i temperaturu prilagoditi stepenu zaprljanosti.

Kako pravilno da birate program?

Najjednostavnije pravilo je da gledate etiketu na garderobi i da veš razvrstavate po materijalu. Sintetika i košulje mogu ići na program za lako održavanje, osetljive tkanine na delikatan program, a pamuk, peškiri i posteljina na standardni pamučni ciklus.

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