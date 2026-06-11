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Ko god je bar jednom sadio salatu, jagode, blitvu ili tikvice, zna koliko puževi mogu da budu uporni. Dovoljna je jedna vlažna noć da mlade biljke osvanu izgrickane, a listovi ostanu gotovo ogoljeni.

Iako puževi imaju svoju ulogu u prirodi i važan su deo lanca ishrane za ptice, ježeve i druge životinje, u bašti mogu napraviti ozbiljnu štetu. Posebno napadaju mlade, mekane biljke i zrele plodove jagoda, pa je važno reagovati na vreme.

Foto: mschauer / Alamy / Profimedia

Dobra vest je da zaštita ne mora odmah da podrazumeva hemijske preparate. Mnoge prirodne metode mogu da pomognu da se puževi zadrže dalje od povrća, naročito ako se kombinuju.

Ljuske od jaja kao prirodna barijera

Jedan od najpoznatijih trikova protiv puževa jesu usitnjene ljuske od jaja. Posle upotrebe, ljuske treba oprati, dobro osušiti, a zatim grubo izmrviti i posuti oko biljaka koje želite da zaštitite.

Važno je da ne budu samlevene u prah, već da ostanu oštriji komadići. Takva površina puževima ne prija jer im smeta dok se kreću, pa često zaobilaze biljku oko koje je napravljena ova barijera.

Ipak, ljuske nisu trajno rešenje. Posle jače kiše ili obilnog zalivanja mogu da omekšaju i izgube deo efekta, pa ih treba povremeno obnoviti.

Zamke od voća i piva

muškarac sipa pivo u zamku za puževe Foto: Helene Rogers, Art Directors & TRIP / Alamy / Profimedia

Puževe možete namamiti dalje od povrća pomoću jednostavnih zamki. Polovine narandže, grejpfruta ili dinje mogu se staviti u baštu, okrenute presečenom stranom ka zemlji. Puževi će se zavlačiti ispod njih, pa ih ujutru možete ukloniti.

Još jedna poznata metoda su posude sa pivom. Mala tegla ili činijica delimično se ukopa u zemlju i napuni pivom, čiji miris privlači puževe. Ovakve zamke treba proveravati svakog jutra i redovno prazniti.

Ovo ne treba posmatrati kao potpuno rešenje, ali može značajno da smanji broj puževa u delu bašte gde su najaktivniji.

Talog kafe može da ih odbije

Foto: mschauer / Alamy / Profimedia

Talog kafe često se koristi kao prirodan repelent. Puževima smeta njegova tekstura, ali i miris, pa ga mnogi baštovani posipaju oko biljaka koje žele da zaštite.

Ipak, sa kafom ne treba preterivati. Previše taloga može da utiče na kiselost zemljišta, što neće odgovarati svim biljkama. Najbolje je koristiti ga u tankom sloju i obnavljati posle kiše, jer se tada njegov efekat smanjuje.

Redovno čistite baštu

Puževi vole vlažna, tamna i skrivena mesta. Zato u bašti ne treba ostavljati daske, gomile lišća, gust korov, stare saksije i druge predmete ispod kojih mogu da se kriju tokom dana.

Foto: Eichinger Hannes / Alamy / Profimedia

Redovno uklanjanje korova i sređivanje prostora oko leja smanjuje broj mesta na kojima se puževi zadržavaju. Ovo je jednostavna mera, ali često pravi veliku razliku.

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