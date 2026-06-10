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BEO Shopping Center ovog juna obeležava šest godina rada, a tim povodom organizuje veliki rođendanski vikend koji će posetiocima doneti bogat zabavni program, specijalne šoping pogodnosti i priliku za osvajanje nagrada. Proslava počinje 13. juna i označava start rođendanske kampanje koja će trajati do kraja meseca.

Foto: Promo/ Alek Živković

Dodatni razlog za kupovinu ovog vikenda biće i posebna rođendanska akcija namenjena najbržim posetiocima. Prvih 100 kupaca oba dana koji ostvare kupovinu u minimalnom iznosu od 6.000 dinara dobiće BEO vaučer u vrednosti od 2.000 dinara.

Pored odličnih ponuda, posetioce očekuje i bogat zabavni program.

Foto: Promo/ Alek Živković

Tokom vikenda biće organizovana parada i nastup animatora, kao i vending zona - sadržaji namenjeni porodicama, mladima i svim ljubiteljima dobre zabave.

Šoping vikend ujedno označava početak velike rođendanske kampanje BEO Shopping Centra, koja traje od 13. do 30. juna. U okviru kampanje svi kupci sa računom od minimum 5.000 dinara mogu da učestvuju u velikoj nagradnoj igri i osvoje glavnu nagradu - električni automobil BYD Dolphin Surf.

Foto: Promo/ Alek Živković

Inspirisana emocijom poklanjanja i uzbuđenjem otvaranja poklona, rođendanska kampanja doneće i posebno uređenu „unboxing“ zonu na centralnom trgu centra, gde će ovaj automobil biti izložen unutar velike poklon-kutije koja će predstavljati atraktivnu tačku za fotografisanje posetilaca.

Šesti rođendan BEO Shopping Centra tako donosi spoj odlične kupovine, zabave i vrednih nagrada, potvrđujući poziciju BEO-a kao omiljene destinacije za šoping i kvalitetno provedeno vreme.

Foto: Promo/ Alek Živković

Više informacija o pogodnostima tokom šoping vikenda i uslovima nagradne igre dostupno je na zvaničnim kanalima BEO Shopping Centra.