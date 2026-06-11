Bakin kolač možete napraviti i bez aparata: Mekan i mirisan desert koji se pravi u običnom tiganju
Miris bakinog kolača mnoge vraća pravo u detinjstvo, ali šta ako nemate aparat u kojem se tradicionalno peče? Dobra vest je da se ovog omiljenog slatkiša ne morate odreći. Uz običan tiganj možete napraviti jednostavnu verziju koja je jednako ukusna, mekana i savršena za brz desert.
Ovi kolačići izgledom podsećaju na male američke palačinke, ali ukusom i mirisom nose onu poznatu domaću notu. Blago su hrskavi spolja, mekani iznutra i odlično se slažu sa šećerom u prahu, džemom, medom, kremom ili svežim voćem.
Sastojci
- 2 jaja
- 2 kašike šećera
- 1 kesica vanilin šećera
- 200 ml mleka
- 200 g brašna
- 1 kašičica praška za pecivo
- malo ulja za podmazivanje tiganja
- šećer u prahu za posipanje, po želji
Priprema
U dubljoj posudi umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom, dok smesa ne postane svetlija i penasta. Zatim sipajte mleko i kratko promešajte.
Brašno pomešajte sa praškom za pecivo, pa ga postepeno dodajte u smesu. Mešajte dok ne dobijete glatku masu bez grudvica. Smesa treba da bude gušća od one za klasične palačinke, ali dovoljno mekana da se lako sipa kašikom.
Tiganj sa nelepljivim dnom blago premažite uljem i zagrejte na umerenoj temperaturi. Kašikom vadite manje količine smese i sipajte ih u tiganj, vodeći računa da između kolačića ostavite malo prostora.
Pecite ih dva do tri minuta sa jedne strane, dok se ne pojave mehurići i ivice ne počnu da se stežu. Zatim ih okrenite i pecite još minut do dva, dok ne dobiju lepu zlatnu boju.
Gotove kolačiće vadite na tanjir, pospite ih šećerom u prahu i poslužite dok su još topli.
Kako da budu još zanimljiviji?
Ako želite da kolačići izgledaju lepše, tokom pečenja možete koristiti metalne ili silikonske kalupe. Stavite ih u tiganj, blago ih premažite uljem i u njih sipajte smesu. Tako ćete dobiti oblike srca, zvezdica ili drugih figura, što je posebno zanimljivo deci.
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