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Miris bakinog kolača mnoge vraća pravo u detinjstvo, ali šta ako nemate aparat u kojem se tradicionalno peče? Dobra vest je da se ovog omiljenog slatkiša ne morate odreći. Uz običan tiganj možete napraviti jednostavnu verziju koja je jednako ukusna, mekana i savršena za brz desert.

bakin kolač spremljen u aparatu
Bakin kolač spremljen u aparatu Foto: 8vfanP, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Ovi kolačići izgledom podsećaju na male američke palačinke, ali ukusom i mirisom nose onu poznatu domaću notu. Blago su hrskavi spolja, mekani iznutra i odlično se slažu sa šećerom u prahu, džemom, medom, kremom ili svežim voćem.

Sastojci

žena lomi jaja za pripremu kolača ili ručka
Foto: Christoph Lischetzki / Alamy / Profimedia

  • 2 jaja
  • 2 kašike šećera
  • 1 kesica vanilin šećera
  • 200 ml mleka
  • 200 g brašna
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • malo ulja za podmazivanje tiganja
  • šećer u prahu za posipanje, po želji

Priprema

U dubljoj posudi umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom, dok smesa ne postane svetlija i penasta. Zatim sipajte mleko i kratko promešajte.

žena lomi jaja za pripremu kolača ili ručka
Foto: Christoph Lischetzki / Alamy / Profimedia

Brašno pomešajte sa praškom za pecivo, pa ga postepeno dodajte u smesu. Mešajte dok ne dobijete glatku masu bez grudvica. Smesa treba da bude gušća od one za klasične palačinke, ali dovoljno mekana da se lako sipa kašikom.

Tiganj sa nelepljivim dnom blago premažite uljem i zagrejte na umerenoj temperaturi. Kašikom vadite manje količine smese i sipajte ih u tiganj, vodeći računa da između kolačića ostavite malo prostora.

Pecite ih dva do tri minuta sa jedne strane, dok se ne pojave mehurići i ivice ne počnu da se stežu. Zatim ih okrenite i pecite još minut do dva, dok ne dobiju lepu zlatnu boju.

Bakin kolač bez aparata pečen u tiganju, poslužen sa kafom
Bakin kolač bez aparata pečen u tiganju, poslužen sa kafom Foto: Vadzim Yakubovich / Alamy / Profimedia

Gotove kolačiće vadite na tanjir, pospite ih šećerom u prahu i poslužite dok su još topli.

Kako da budu još zanimljiviji?

Ako želite da kolačići izgledaju lepše, tokom pečenja možete koristiti metalne ili silikonske kalupe. Stavite ih u tiganj, blago ih premažite uljem i u njih sipajte smesu. Tako ćete dobiti oblike srca, zvezdica ili drugih figura, što je posebno zanimljivo deci.

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Recept za sendvič kolačiće sa kokos filom Izvor: Instagram/ 1tekkurabiy