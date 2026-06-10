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Soda bikarbona već decenijama ima posebno mesto u domaćinstvima, zahvaljujući brojnim i jednostavnim primenama. Jedan od manje poznatih trikova jeste njena upotreba u zamrzivaču, gde može pomoći u neutralisanju neprijatnih mirisa koji nastaju usled skladištenja različitih namirnica, poput mesa, ribe, voća i povrća.

Na ovaj način zamrzivač ostaje svežiji, a mirisi se teže prenose sa jedne namirnice na drugu.

Zašto nastaju neprijatni mirisi u zamrzivaču?

Vremenom se ukusi i mirisi različitih namirnica mogu pomešati, posebno ako hrana nije dobro upakovana. Na primer, riba može preneti svoj jak miris na druge proizvode, dok osetljivo voće i povrće može izgubiti deo svoje prirodne arome.

Neprijatni mirisi mogu nastati i zbog sitnih ostataka hrane, vlage i čestog otvaranja zamrzivača, što utiče na svežinu uskladištenih namirnica.

Zbog toga mnogi ljudi koriste jednostavno i prirodno rešenje, bez potrebe za hemijskim preparatima ili skupim proizvodima.

Soda bikarbona Foto: Shutterstock

Kako soda bikarbona pomaže?

Soda bikarbona je poznata po svojoj sposobnosti da upija i neutrališe neprijatne mirise. Za razliku od nekih proizvoda koji samo prikrivaju mirise jakim parfemima, soda bikarbona pomaže da vazduh u zatvorenom prostoru ostane svežiji i prijatniji.

Za ovaj trik, dovoljno je da u zamrzivač stavite otvorenu posudu sa 50 do 100 grama sode bikarbone.

Za najbolje rezultate koristite malu, otvorenu posudu ili malu kutiju. Možete je prekriti gazom ili poklopcem sa rupicama kako bi vazduh mogao slobodno da cirkuliše. Soda bikarbona treba da se menja na svakih jedan do dva meseca kako bi zadržala svoju efikasnost.

Dodatne prednosti tokom toplijih meseci

Tokom leta se zamrzivač češće otvara, dok visoke spoljašnje temperature mogu doprineti stvaranju vlage i jačanju neprijatnih mirisa. Zato mnoge domaćice u ovom periodu koriste sodu bikarbonu kao jednostavan i praktičan dodatak redovnom održavanju uređaja.

Iako soda bikarbona ne može da zameni redovno čišćenje zamrzivača i pravilno pakovanje hrane, može pomoći da unutrašnjost uređaja miriše svežije i prijatnije.

To je jednostavno, jeftino i lako dostupno rešenje, koje mnogi ljudi koriste tokom cele godine, posebno u letnjim mesecima.

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