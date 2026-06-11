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Bosiljak je jedna od biljaka koja je gotovo uvek imala svoje mesto u kuhinjama naših baka. Nije bio samo začin, već i deo svakodnevnog domaćinstva koji se podrazumevao i koristio na više načina.

Najčešće se koristio u ishrani - svež ili osušen jer je jelima davao specifičan miris i ukus, posebno supama, sosovima i salatama. Zbog toga su ga domaćice često držale na prozorskoj dasci ili u saksiji blizu kuhinje, kako bi uvek imale svež začin pri ruci.

Više od začina u kuhinji

Osim kulinarske upotrebe, bosiljak je u mnogim domaćinstvima imao i simboličnu ulogu. Smatrao se delom urednog i funkcionalnog domaćinstva jer je jednostavan za uzgoj, brzo raste i ne zahteva posebnu negu.

Foto: Margarita Kharkova / Alamy / Profimedia

Zbog svoje praktičnosti bio je idealan za kuće u kojima se vodilo računa o ekonomičnosti i svakodnevnoj upotrebi prirodnih resursa.

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Važan deo verske tradicije

Bosiljak se koristi i prilikom osvećenja doma. Kada sveštenik dolazi u kuću da sveti vodicu, pored tamjana, kadionice, sveće i posude za vodu, često se koristi i sušeni bosiljak.

Ova biljka je zato imala posebno mesto u mnogim domaćinstvima, ne samo kao začin, već i kao deo tradicije i običaja.

Prirodni osveživač prostora

U nekim kućama bosiljak se koristio i kao prirodan osveživač prostora. Njegov jak i prijatan miris doprinosi osećaju svežine i čistoće u kuhinji i domu.

Foto: Profimedia

Zašto je bio na prozorskoj dasci?

Jedan od praktičnih razloga zašto se bosiljak držao baš na prozoru jeste i njegova sposobnost da odbija insekte, posebno komarce.

Njegov intenzivan miris potiče od eteričnih ulja poput eugenola, linaloola i citronelola, koja su neprijatna komarcima i mogu ih odbiti ili dezorijentisati. Zbog toga je ova biljka bila i prirodna zaštita doma tokom toplijih meseci, piše Najžena.

(Kurir.rs/ Lepa&Srećna)

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