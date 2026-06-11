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Smrznuti grašak jedna je od retkih namirnica iz zamrzivača koju rado koriste i profesionalni kuvari. Razlog je jednostavan - brzo se zamrzava nakon branja, pa zadržava boju, slatkoću i dobru teksturu.

Ipak, mnogi ga upropaste već na prvom koraku, jer ga kuvaju u velikoj količini vode. Tada grašak lako postane mekan, vodenast i bezukusan. Mnogo bolji način je da ga pripremite direktno u tiganju, uz malo putera, belog luka i samo kašiku vode.

Trik je u jednoj kašiki vode

Smrznuti grašak ne morate da odmrzavate pre pripreme. Dovoljno je da ga iz kese odmah ubacite u tiganj, jer je već blanširan pre zamrzavanja i potrebno mu je samo nekoliko minuta da se zagreje.

grašak u šerpi
Foto: Igor Stevanovic / Alamy / Profimedia

U tiganju najpre otopite komadić putera, pa dodajte sitno seckani beli luk. Dinstajte ga kratko, oko pola minuta, samo dok ne zamiriše. Zatim sipajte smrznuti grašak, posolite, pobiberite i dodajte jednu kašiku vode.

Poklopite tiganj i ostavite da se grašak kuva oko pet minuta. Ta mala količina vode stvoriće paru, grašak će omekšati, a tečnost će brzo ispariti. Na kraju će zrna ostati sjajna, mirisna i obložena puterom, bez viška vode i kašaste teksture.

Jednostavan prilog koji ide uz sve

Ovako pripremljen grašak ima mnogo bolji ukus od onog kuvanog u šerpi. Ostaje sladak, lepo zelen i dovoljno čvrst, a beli luk i puter mu daju puniji, domaći ukus.

Možete ga poslužiti uz meso, ribu, pire krompir, rižoto ili testeninu. Ako želite svežiju varijantu, na kraju dodajte malo peršuna ili nekoliko kapi limunovog soka.

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Recept za rižoto salatu sa tunjevinom i graškom Izvor: Instagram/lacucinadivane