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Jedna majka sa Balkana pokrenula je raspravu na društvenim mrežama nakon što je ispričala da se sve češće suočava sa komentarima zbog toga što i dalje doji svoje dete od 11 meseci.

Kako je objasnila, ona o dojenju ne govori sama od sebe, niti pokušava bilo kome da nameće svoje odluke. Ipak, kaže da je rodbina i prijatelji često pitaju da li još doji dete, a zatim se iznenade kada čuju potvrdan odgovor.

„Ne nabijam nikome na nos da dojim“

Ovakvi slučajevi u medicinskoj praksi zabeleženi su veoma retko Foto: Shutterstock

Majka je navela da joj posebno smeta to što se njena privatna odluka stalno komentariše.

- Ne nabijam nikome na nos da dojim, ne pokrećem tu temu niti ikome išta spominjem, radim svoje i ne opterećujem se (dok mi neko ne podigne pritisak) - napisala je ona.

Dodala je da su takva pitanja postala učestalija kako je dete raslo. Posebno joj je zasmetala reakcija tetke, koja se začudila kada je čula da bebu i dalje doji.

- Joj, pa zašto, već je veliko - glasio je komentar koji ju je iznervirao.

Slične situacije, kako kaže, doživela je i na rođendanu, ali i u razgovoru sa prijateljima, naročito kada je pomenula da dete uspavljuje dojenjem.

- Meni je doslovno sve super, ne može mi biti lakše. Planiram da prestanem da dojim oko prvog rođendana i ne vidim šta je tu toliko šokantno? - poručila je.

Foto: Shutterstock

Komentari pokrenuli raspravu

Njena objava naišla je na brojne reakcije. Mnogi su joj pružili podršku, ističući da je dojenje lična odluka majke i da okolina često prelazi granicu pod izgovorom brige.

Jedna korisnica joj je poručila da ne mora nikome da objašnjava svoje izbore, dok su druge majke podelile slična iskustva. Neke su navele da su slušale komentare i dok su dojile duže od godinu dana, ali i kada su prestale ranije.

U komentarima se povela i rasprava o tome koliko se kod nas majčinstvo često posmatra kao „zajednička tema“, u kojoj svi sebi daju pravo da savetuju, pitaju i procenjuju.

„To je taj naš mentalitet“

Jedna korisnica je posebno sažela ono što su mnogi pomislili - da društvo često ima dvostruke standarde kada je reč o deci i navikama.

- Ovo je tako naš mentalitet. Kod nas je sasvim okej kad deca masovno jedu slatkiše i piju sokove, ali kad mama doji duže od šest meseci, onda je to šokantno. Dojenje je zakon i svaka ti čast - napisala je.

Druga majka podelila je i neobičan savet koji je dobila od svoje porodice.

- Mislim da su komentari uglavnom dolazili iz neznanja, zavisti ili običnog pametovanja. Vrhunac je bio kada me je rođena mama nagovarala da prestanem da dojim i kupujem magareće mleko jer je čitala da je to najbolje mleko za bebe, naročito kada su prehlađene. Naravno da sam viknula: Da, za bebe magarce!

(net.hr)

Video: Dojenje nije bauk