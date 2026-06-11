Slušaj vest

U potrazi za jeftinim kozmetičkim proizvodima, mnogi kupci hrle na Shein kako bi se domogli svega, od maski za lice do maskara. Međutim, jedna ljubiteljka šminke tvrdi da je morala da ljušti lepak za trepavice sa lica i da je zadobila hemijske opekotine nakon što je koristila lepak kupljen na ovom sajtu.

Video-snimak sa profila koji je sakupio više od sedam miliona pregleda, prikazuje haotične posledice korišćenja male bočice lepka za trepavice.

šminka sa šejna Foto: autumnandreneespa2/tiktok

Kako navode ove devojke, lepak za nadogradnju trepavica je prebrzo izlazio iz bočice, pa su odlučile da ga nanesu direktno na pramenove trepavica pre nego što ih stave na oko. U tom trenutku, oko devojke je počelo da "suzi", ali su njih dve pokušale ponovo da zalepe trepavice. Kada ni to nije uspelo, ona je protrljala lice, zbog čega se lepak razmazao po njenom obrazu, pa je na pojedinim mestima morao da se skida pincetom.

„Očigledno je alergična“, primetila je njena drugarica u narednom videu, koji prikazuje devojku sa natečenim okom koje izgleda bolno. Međutim, uprkos svim naporima, drugarice i dalje nisu uspele da uklone ostatak lepka sa njenih trepavica. „Probale smo šampon za trepavice, probale smo ulje“, objasnile su, dodajući da se lepak osušio za svega nekoliko sekundi i da je bio „kao cement“.

Drugarice su kasnije otkrile da su otišle kod lekara i da im je rečeno da je lepak ostavio „hemijske opekotine“ na njenom kapku, obrvama i obrazu. I ne samo to, devojke tvrde da im je lekar rekao da je mogla da oslepi da joj je lepak ušao u oko. Nakon što su podelile svoje iskustvo, drugi Shein kupci preplavili su odeljak za komentare ispod videa.

Jedna korisnica je napisala: „Bukvalno su mi poslali lepak za nokte u bočici za lepak za trepavice i sada nemam trepavice.“ Druga je dodala: „Zašto uopšte verujemo sajtu Shein…?“

Međutim, drugi su insistirali na tome da nikada nisu imali problema sa lepkom za trepavice kupljenim na tom sajtu. „Ne verujem da ovo govorim, ali mislim da Shein ovde nije kriv“, prokomentarisala je jedna osoba. Druga se složila:

„Moj Shein lepak za trepavice radi sasvim u redu, ne znam kako vam je ovo pošlo za rukom.“ „Uvek koristim Shein lepak za trepavice i ovo se nikada nije desilo“, napisala je treća.

Ova rasprava je navela mnoge da se zapitaju kako da prepoznaju da li nesvesno koriste nebezbedne proizvode oko očiju.

Dženifer Džonson, viši menadžer brenda ARDELL, objasnila je zašto je odabir renomiranog lepka za trepavice kozmetičke klase toliko važan.

šminka sa šejna Foto: @autumnandreneespa2/tiktok

„Kod bilo kog kozmetičkog proizvoda, a posebno onog koji se koristi oko očiju, bezbednost uvek treba da bude ispred cene ili praktičnosti“, rekla je ona. „Koža oko očiju je neverovatno delikatna, zbog čega je važno koristiti lepak za trepavice koji je specifično formulisan i testiran za kozmetičku upotrebu, a ne neproverene proizvode kupljene iz nepoznatih izvora.“

Dodala je: „Korišćenje legitimnih lepkova za trepavice proverenih brendova, kao što je DUO lepak, pomaže potrošačima da imaju veće poverenje kako u sastojke, tako i u bezbednosna testiranja koja stoje iza proizvoda. Iako nijedan lepak nije potpuno bez rizika, renomirani brendovi su transparentni u pogledu svojih formula, pružaju jasna uputstva za upotrebu i prolaze kroz stroge procese kontrole kvaliteta.“

Jedan od najvećih razloga za zabrinutost kod nezvaničnih ili neadekvatnih lepkova jeste mogućnost iritacije, alergijskih reakcija ili oštećenja prirodnih trepavica. „U nekim slučajevima, proizvodi koji nisu namenjeni za upotrebu na liniji trepavica mogu izložiti oči sastojcima koji mogu izazvati nelagodnost, upalu ili čak povredu. Zato potrošači uvek treba da kupuju od proverenih prodavaca i pažljivo prate uputstva proizvođača.“