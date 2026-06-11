"Onog dana kada mi je neko pokucao na vrata, jednog sasvim običnog popodneva 2019. godine, čitav moj svet se srušio. Bila sam u petom mesecu trudnoće. Trebalo je da zakoračim u najsrećniji period svog života, ispunjen najvecim nadama. Umesto toga, spoznala sam šta znači kada ti nestane tlo pod nogama. Šta znači tugovati i u isto vreme nositi bebu. Postati udovica i majka u istom trenutku. Plakati dok ne ostaneš bez daha, a onda osetiti kako se beba pomera i, nekako, nastaviti dalje", počela je svoju iskrenu ispovest, pa nastavila:

"Ne postoji verzija tog iskustva koja te ne promeni zauvek. Ali ono što sada znam jeste da promenjena ne znači i slomljena. To znači oblikovana. Gubitkom. Ljubavlju. Svakim pojedinačnim danom u kom si izabrala da nastaviš da se boriš, čak i kada ti ništa nije ostalo. Izgradila sam život koji volim. Ne bez tuge, tuga nikada ne odlazi. Već uz nju. Noseći svoju ljubav i svoj gubitak sa sobom u svaki njegov deo. Koristeći sve kroz šta sam prošla da budem tu uz druge u njihovim najmračnijim trenucima i pomognem im da pronađu svoj put. I pokazujući svom detetu, koje sada ima šest godina, da ti se mogu dogoditi najteže stvari na svetu – a da iz toga i dalje možeš da izgradiš nešto prelepo. Da ljubav ne nestaje kada nestane osoba koju voliš. I da uvek treba da pričamo o tome kako se osećamo, koliko god to strašno delovalo", napisala je.