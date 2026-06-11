"Nakon venčanja postala sam udovica i majka u isto vreme": Umesto da uživa u najlepšem periodu, saznala je najteže vesti
Rejčel Hart Filips prošla je kroz izuzetno teška period u svom životu kada je u u petom mesecu trudnoće ostala bez supruga koji je izvršio samoubistvo.
Ona je javno otkrila kako se nosila sa tugom, a onda je postala podrška svim onima koji prolaze kroz težak period. Sve se desilo samo nekoliko meseci nakon venčanja.
"Onog dana kada mi je neko pokucao na vrata, jednog sasvim običnog popodneva 2019. godine, čitav moj svet se srušio. Bila sam u petom mesecu trudnoće. Trebalo je da zakoračim u najsrećniji period svog života, ispunjen najvecim nadama. Umesto toga, spoznala sam šta znači kada ti nestane tlo pod nogama. Šta znači tugovati i u isto vreme nositi bebu. Postati udovica i majka u istom trenutku. Plakati dok ne ostaneš bez daha, a onda osetiti kako se beba pomera i, nekako, nastaviti dalje", počela je svoju iskrenu ispovest, pa nastavila:
"Ne postoji verzija tog iskustva koja te ne promeni zauvek. Ali ono što sada znam jeste da promenjena ne znači i slomljena. To znači oblikovana. Gubitkom. Ljubavlju. Svakim pojedinačnim danom u kom si izabrala da nastaviš da se boriš, čak i kada ti ništa nije ostalo. Izgradila sam život koji volim. Ne bez tuge, tuga nikada ne odlazi. Već uz nju. Noseći svoju ljubav i svoj gubitak sa sobom u svaki njegov deo. Koristeći sve kroz šta sam prošla da budem tu uz druge u njihovim najmračnijim trenucima i pomognem im da pronađu svoj put. I pokazujući svom detetu, koje sada ima šest godina, da ti se mogu dogoditi najteže stvari na svetu – a da iz toga i dalje možeš da izgradiš nešto prelepo. Da ljubav ne nestaje kada nestane osoba koju voliš. I da uvek treba da pričamo o tome kako se osećamo, koliko god to strašno delovalo", napisala je.