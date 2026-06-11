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Jedna manekenka je naglasila da to što je neko lep u ovoj industriji više nije dovoljno zbog čega je potrošila oko 25.000 evra na transformaciju svog tela.

Lepotica visoka dva metra Amira Evans, kaže da je ovaj ogroman trošak bio najpametnija poslovna odluka koju je ikada donela. Kreatorka sadržaja na platformi Onlifens podvrgla se labioplastici, povećanju grudi, brazilskom podizanju zadnjice (BBL) i drugim estetskim zahvatima.

Foto: amiraxevans/instagram

Ona tvrdi da joj je ulaganje u izgled omogućilo da izgradi uspešnu karijeru, a da pritom ne mora da pribegava sve ekstremnijim trikovima koje neki kreatori koriste kako bi postali viralni.

„Ulažem u sebe jer znam da se taj novac vraća desetostruko“, rekla je Amira. „Nikada to nisam smatrala bačenim novcem jer mi je svaka procedura pomogla da izgradim svoj brend. Kada razmislim o tome, muškarci su u suštini finansirali moju čitavu transformaciju.“

Amirina prva procedura bila je labioplastika u njenim ranim dvadesetim godinama, pre nego što je ušla u industriju za odrasle. Ona priznaje da je, iako je operacija bila njena ideja, njen tadašnji dečko bio taj koji je provukao karticu.

„To nikada nije bilo zato što mi je muškarac rekao da to uradim“, rekla je. „Bilo mi je neprijatno da nosim helanke i kupaće kostime, a nakon toga sam dobila mnogo više samopouzdanja.“

Nakon što je započela karijeru preko veb-kamere, Amira je iskoristila svoju zaradu da plati drastično povećanje grudi, prešavši sa korpe A na korpu F pomoću implantata od 620 kubika. Uprkos tome što je svaki implantat težak oko jedan kilogram, Amira kaže da planira da uradi još veće i podignutije grudi tokom drugog povećanja kasnije ove godine.

„Od devojke sa veoma, veoma ravnim grudima kada nisam morala ni grudnjak da nosim došla sam do F korpe“, rekla je. „Prelazak sa A na F korpu je ogromna promena, ali rekla sam hirurgu da želim nešto po čemu ću se isticati. Pošto sam veoma visoka, to deluje proporcionalno mom telu.“

Nakon dve godine na Onlifensu, Amira je iskoristila zaradu sa platforme da plati brazilsko podizanje zadnjice, što opisuje kao najvecu prekretnicu u svojoj karijeri.

„Uzela sam šest nedelja slobodno da bih se oporavila i prihodi su mi pali jer nisam stvarala sadržaj“, rekla je. „Sećam se da sam gledala svoju zaradu i mislila: ’Zašto sam ovo uradila sebi, tako me je sramota’. A onda sam počela da objavljujem video-snimke na kojima pokazujem rezultate i sve se promenilo. Moja zarada je prosto eksplodirala.“

Čak i sada, ovoj brineti njeni „neverovatno velikodušni“ pretplatnici redovno plaćaju frizuru, nokte i kozmetičke tretmane. Amira veruje da je fizičko isticanje mnogo vrednije od učešća u sve kontroverznijim onlajn skandalima.

„Tržište je prepravljeno sa toliko prelepih kreatorki“, rekla je.

„To što ste lepe i imate savršeno telo više nije dovoljno. Da sam samo visoka i vitka sa građom manekenke, mislim da ne bih bila ovoliko uspešna. Već postoji mnogo lepih žena koje tako izgledaju. Želela sam da budem drugačija. Kada me ljudi vide, želim da pomisle: ’Vau, visoka je, ima ogromne grudi i ogromnu zadnjicu to nikada ne viđam’. Nije stvar u prirodnom izgledu. Uopšte ne želim da izgledam prirodno. Želim da izgledam upečatljivo. Treba vam nešto zbog čega će ljudi prestati da skroluju.“

Za razliku od nekih kreatora koji se oslanjaju na izazove koji pune novinske naslove i sve šokantniji sadržaj kako bi privukli pretplatnike, Amira veruje da njen jedinstven izgled obavlja najveći deo posla umesto nje.

Rekla je: „Neke kreatorke rade zaista ekstremne stvari da bi privukle pažnju. Ja ne bih morala da radim ništa od toga. Mogu da dobijem sličnu reakciju samo tako što šetam okolo, nosim štikle, lateks ili objavim video koji ističe moju veliku zadnjicu i velike grudi. Ne moram da spavam sa stotinama muškaraca za 24 sata. Ulažem u svoje telo kako ne bih morala da radim sve te ekstremne stvari koje bi meni lično bile neprijatne.“