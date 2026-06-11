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Meksikačka kuhinja je prepoznatljiva po jarkim bojama, svežim sastojcima i savršenom balansu začina, limete i ljutine. Evo recepata za tri autentična meksička specijaliteta koja lako možete da napravite kod kuće. S obzirom na to da se aktuelno Svetsko prvenstvo u fudbalu održava i u Meksiku, ovo je sjajan način da uz specijalitete uživate dok gledate utakmice.

1. Pravi meksički Tacos al Pastor (Tako sa svinjetinom i ananasom)

Tacos al Pastor Foto: Sandor Mejias Brito / Alamy / Profimedia



Ovo je jedan od najpopularnijih uličnih takosa u Meksiku. Tradicionalno se meso peče na uspravnom ražnju (slično doneru), ali kod kuće možemo napraviti fenomenalnu verziju u tiganju.

Sastojci:

500g svinjskog vrata ili krmenadle (narezane na tanke trakice)

1 manji ananas (isecan na kockice)

Malo ulja za prženje

Za marinadu (Adobo sos): 2 čili papričice (sušene, npr. Guajillo, ako nema, može i obična tucana ljuta paprika), 2 čena belog luka, 1 kašičica soka od limete, 2 kašike sirćeta, 1 kašičica origana, prstohvat kima i soli.

Za serviranje: Male kukuruzne tortilje, sitno seckani crni luk, svež korijander (ili peršun) i kriške limete.

Priprema:

Mariniranje: Izblendaj sve sastojke za marinadu sa malo vode dok ne dobiješ glatku pastu. Prelij meso tom marinadom i ostavi u frižideru najmanje 2 sata (najbolje preko noći).

Prženje: Zagrej tiganj na jakoj vatri sa malo ulja. Prži meso dok ne postane hrskavo na ivicama i lepo pečeno. Izbaci meso, pa u istom tiganju kratko proprži kockice ananasa da se karamelizuju.

Složi tako: Zagrej tortilje na suvom tiganju. Na svaku stavi malo mesa, dodaj prepečeni ananas, pospi seckanim lukom i korijanderom, i poprskaj sokom od limete.

2. Enchiladas Verdes (Enčilade u zelenom sosu)

Enchiladas Verdes Foto: Barry King / Alamy / Profimedia



Enčilade su tortilje punjene mesom, uvaljane u bogat sos, posute sirom i zapečene. Zeleni sos (Verde) pravi se od tomatilja (zelenog paradajza), ali ako ga ne nađeš, običan zeleni paradajz ili kombinacija običnog paradajza i zelene paprike će poslužiti.

Sastojci:

500g kuvanog i iscepkanog pilećeg belog mesa

8-10 kukuruznih ili pšeničnih tortilja

200g narendanog kačkavalja (koji se dobro topi, npr. Gauda ili Mocarela)

Za zeleni sos: 500g zelenog paradajza, 1-2 ljute zelene papričice (Halapenjo), 1 glavica crnog luka, 2 čena belog luka, šaka svežeg korijandera, so.

Priprema:

Sos: Skuvaj zeleni paradajz, crni luk, beli luk i ljute papričice u ključaloj vodi oko 10 minuta (dok paradajz ne omekša). Prebaci sve u blender, dodaj korijander i so, pa izblendaj u gladak sos.

Punjenje: Svaku tortilju kratko zagrej da omekša, napuni je sa malo piletine i malo sira, pa je urolaj.

Pečenje: Na dno vatrostalne posude sipaj malo zelenog sosa. Poređaj urolane tortilje jednu do druge. Prelij ih ostatkom sosa i bogato pospi narendanim sirom. Peći u rerni zagrejanoj na 180°C oko 20 minuta, dok se sir ne rastopi i ne porumeni.

3. Autentični Guacamole (Gvakamole sos)

Guacamole Foto: towfiqu Barbhuiya / Alamy / Profimedia



Nijedan meksički obrok nije potpun bez gvakamole sosa. Tajna dobrog gvakamolea je u tome da se avokado gnječi viljuškom (nikako blenderom) kako bi zadržao teksturu, i da se koristi prava mera limete.

Sastojci:

3 zrela avokada (moraju biti mekani na dodir)

1 manji paradajz (očišćen od semenki i sitno iseckan)

1/2 glavice ljubičastog luka (sitno iseckanog)

Sok od 1 veće limete

Šaka sitno seckanog korijandera

1 sitno seckana ljuta papričica (opciono)

So i prstohvat krupnog bibera

Priprema:

Prepolovi avokado, izvadi kosku i kašikom izvadi meso u činiju.

Viljuškom izgnječi avokado tako da ostanu i manji komadići (nemoj da napraviš kašu kao dečju hranu).

Odmah iscedi sok od limete preko avokada (to sprečava da sos potamni).

Dodaj seckani paradajz, ljubičasti luk, korijander i ljutu papričicu.

Posoli po ukusu, lagano promešaj kašikom i posluži odmah uz tortilja čips (načose).