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Profesionalni kuvari ostatke od prženja ne bacaju, već ih koriste kao osnovu za pripremu bogatih i aromatičnih sosova koji svakom jelu daju poseban šmek. Profesionalni kuvari ove zapečene ostatke nazivaju fond i smatraju ih jednom od najvrednijih osnova za pripremu ukusnih sosova. Umesto da završe u sudoperi, za svega nekoliko minuta mogu se pretvoriti u aromatičan dodatak koji će potpuno obogatiti i unaprediti ukus jela.

Zašto su zapečeni ostaci toliko dragoceni?

Tokom prženja mesa, živine ili povrća dolazi do takozvane Majarove reakcije, hemijskog procesa koji hrani daje prepoznatljivu aromu, zlatnosmeđu koricu i bogat, pun ukus.

Deo jedinjenja nastalih tokom ovog procesa ostaje zalepljen za dno tiganja nakon pripreme. Iako na prvi pogled mogu delovati kao nepoželjni ostaci, upravo oni predstavljaju koncentrat ukusa. Zbog toga ih profesionalni kuvari ne uklanjaju odmah, već ih koriste kao osnovu za pripremu vrhunskih sosova koji jelima daju dodatnu dubinu i punoću ukusa.

Ostaci prženja su odlična osnova za ukusne sosove Foto: Shuterstock

Jednostavan trik za sos kao iz restorana

Nakon što sklonite meso sa tiganja, nemojte ga odmah prati. Dok je još topao, sipajte malu količinu vrele tečnosti. To može biti:

mesni bujon

belo vino

crveno vino

pavlaka za kuvanje

sok od jabuke

obična voda

Tečnost će početi da rastvara zapečene naslage sa dna tiganja, oslobađajući bogate arome i ukuse. Drvenom varjačom ili špatulom lagano pređite preko površine kako biste odvojili sve karamelizovane delove. Posle svega nekoliko minuta dobićete gustu i aromatičnu osnovu za domaći sos, bez veštačkih dodataka i gotovih mešavina iz kesice. Upravo na ovaj način nastaju mnogi sosovi koji se služe u restoranima, a isti trik možete lako primeniti i u sopstvenoj kuhinji.

Svako meso ima svoju idealnu tečnost

Izbor tečnosti kojom ćete razgraditi zapečene ostatke sa dna tiganja može značajno uticati na konačan ukus sosa.

Uz piletinu se odlično slažu pavlaka za kuvanje, kisela pavlaka ili belo vino.

Za govedinu su najbolji izbor mesni bujon i crveno vino, koji dodatno naglašavaju njen bogat ukus.

Svinjetina se lepo kombinuje sa sokom od jabuke, jabukovačom ili blago slatkastim povrtnim bujonima.

Mnogi profesionalni kuvari u ovoj fazi dodaju i sitno seckan crni luk, beli luk ili šampinjone. Tokom kratkog dinstanja oni otpuštaju sopstvene sokove, dodatno obogaćuju aromu i daju sosu puniji, složeniji ukus. Upravo ti jednostavni sastojci često prave razliku između prosečnog i sosa koji podseća na one iz restorana.

Profesionalni kuvari od ostataka sa dna prave preukusni sos Foto: Shutterstock

Mali trikovi za savršen rezultat

Da bi sos bio još ukusniji, obratite pažnju na nekoliko detalja:

Koristite isključivo toplu tečnost

Nemojte odmah dodavati mnogo soli

Pred kraj umešajte malo putera za sjaj i kremastu teksturu

Ako je sos previše redak, ostavite ga da krčka nekoliko minuta bez poklopca

Za intenzivniji ukus birajte bujon umesto vode Greške koje mogu da pokvare sos

Najvažnije je da razlikujete zlatnosmeđe zapečene ostatke od onih koji su zagoreli. Ako su naslage na dnu tiganja potpuno crne, nemojte ih koristiti, jer mogu dati sosu neprijatnu gorčinu i pokvariti njegov ukus. Takođe, izbegavajte sipanje hladne tečnosti u vreo tiganj. Nagla promena temperature može uticati na kvalitet pripreme, a kod pojedinih vrsta posuđa čak i oštetiti površinu.

Najčešća greška ipak je pranje tiganja odmah nakon pripreme hrane. Na taj način se baca upravo onaj deo u kojem je skoncentrisano najviše ukusa. Umesto toga, odvojite nekoliko dodatnih minuta da zapečene ostatke pretvorite u bogatu osnovu za sos. Rezultat je jednostavan, a razlika u ukusu često je dovoljna da i sasvim običan ručak dobije notu jela kakva se služe u restoranima.

(Kurir.rs/Žena)

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