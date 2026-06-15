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Osim što je znatno jeftiniji, domaći jogurt ima puniji ukus i tačno znate šta se nalazi u njemu. Nema veštačkih dodataka, stabilizatora ni konzervansa, a njegova gustina i aroma mogu se prilagoditi sopstvenom ukusu. Mnogi koji jednom isprobaju recept za domaću verziju tvrde da se teško vraćaju kupovnom jogurtu. Dobra vest je da za pripremu nisu potrebne posebne veštine niti mnogo vremena. Dovoljna su samo dva osnovna sastojka i malo strpljenja dok prirodne bakterijske kulture odrade svoj posao. Rezultat je kremast, blag i osvežavajući jogurt koji možete jesti samostalno, koristiti za doručak, pripremu smutija ili kao dodatak brojnim jelima.

Postoje dva jednostavna načina pripreme - jedan je brži i daje odličan rezultat za svega nekoliko sati, dok drugi pruža posebno gust i kremast jogurt koji po teksturi podseća na mnogo skuplje proizvode iz prodavnice.Sve više ljubitelja domaće kuhinje odustaje od kupovnog jogurta i okreće se jednostavnoj pripremi kod kuće. Za ovaj recept potrebna su samo dva sastojka - mleko i prirodni jogurt sa živim kulturama. Rezultat je gust, kremast i blag jogurt bez veštačkih dodataka, stabilizatora i konzervansa.

Najveća prednost ovog načina pripreme jeste to što zahteva minimalan trud. Za nekoliko minuta možete pripremiti smesu, a već nakon nekoliko sati uživati u domaćem jogurtu punog ukusa.

Za pripremu vam nisu potrebni starteri, posebni enzimi niti aparat za jogurt. Važno je samo da odaberete prirodni jogurt sa živim bakterijskim kulturama. Prilikom kupovine obratite pažnju na deklaraciju. Ako na ambalaži piše da je proizvod termički obrađen nakon fermentacije, bakterije više nisu aktivne i proces neće uspeti.

Domaći jogurt Foto: Oksana Bratanova / Alamy / Profimedia

Prvi način: Domaći jogurt za nekoliko sati

Sastojci:

1 litar mleka sa 2,5 do 3,2 odsto mlečne masti

3 do 4 kašike prirodnog jogurta sa živim kulturama

Biće vam potreban i termos ili staklena tegla koju možete dobro utopliti.

Priprema:

Mleko zagrejte tako da bude veoma toplo, ali ne vrelo. Temperatura ne sme da bude previsoka jer će u tom slučaju korisne bakterije uginuti. Ako niste sigurni u svežinu mleka, prvo ga zagrejte skoro do ključanja (oko 80 stepeni), a zatim ostavite da se ohladi na približno 60 stepeni. U toplo mleko dodajte jogurt i dobro promešajte dok smesa ne postane potpuno ujednačena. Prespite u termos i zatvorite poklopac samo blago, kako bi se zadržala toplota. Ostavite da odstoji između dva i četiri sata bez pomeranja i mućkanja.

Ako nemate termos, sipajte smesu u staklenu teglu, umotajte je u peškir ili ćebe i ostavite na toplom mestu.

Drugi način: Posebno gust i kremast jogurt

Sastojci:

1 litar punomasnog mleka

125 grama prirodnog jogurta sa živim kulturama

Domaći jogurt Foto: Shutterstock

Priprema:

Mleko zagrejte na 80 do 85 stepeni, gotovo do ključanja, pa ga ohladite na oko 60 stepeni. U posebnoj posudi pomešajte jogurt sa manjom količinom toplog mleka, a zatim tu smesu vratite u ostatak mleka. Posudu dobro umotajte u nekoliko peškira ili ćebe i ostavite na toplom mestu osam do devet sati.

Kada jogurt "sazri", dobiće gustu, glatku i kremastu strukturu. Lagano ga promešajte i ostavite u frižideru još najmanje šest sati.

(Kurir.rs/Najžena)

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