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Bakina kuhinja uvek miriše najlepše. Osim što su naše bake spremale najlepša kuvana jela i kolače, ipak posebno mesto u našim srcima zauzimaju đakonije od testa čiji bi mirisi začas ispunili prostoriju.

Krofne, pite, uštipci: skoro da polazi voda na usta prilikom samog pomena na ova jela.

Ipak, moramo da priznamo da to nisu uvek najzdravije varijante iako su srcu najdraže. Uštipci na primer podrazumevaju prženje u dubokom ulju i baš su zbog toga tako i ukusni.

Ako biste voleli da se mirisom vratite u detinjstvo i bakinu kuhinju, ali biste i da jedete ipak nešto zdravije i maltene bez ulja, onda isprobajte ovaj recept za uštipke iz rerne.

Sastojci:

3 jaja

300 gr sira

100 ml jogurta

400 gr brašna

1 kašičica soli

1 prašak za pecivo

Uštipci Foto: Profimedia



Priprema:

U jednoj posudi izmrvite sir, a potom dodajte jaja, jogurt, brašno, prašak za pecivo i so.

Od ovih sastojaka umesite testo, a onda ga rastanjite i isecite na kocke, romboide ili krugove, po želji.

Ređajte ih u pleh koji ste obložili papirom za pečenje, a onda svaki uštipak zarežite odozgo i premažite mešavinom mlake vode i ulja.

Pecite oko 25 minuta u rerni na 200 stepeni.

VIDEO: Uštipci