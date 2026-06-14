Recept za uštipke iz rerne bez ulja: Spolja zlatni i hrskavi, a unutra mekani poput oblaka
Bakina kuhinja uvek miriše najlepše. Osim što su naše bake spremale najlepša kuvana jela i kolače, ipak posebno mesto u našim srcima zauzimaju đakonije od testa čiji bi mirisi začas ispunili prostoriju.
Ipak, moramo da priznamo da to nisu uvek najzdravije varijante iako su srcu najdraže. Uštipci na primer podrazumevaju prženje u dubokom ulju i baš su zbog toga tako i ukusni.
Ako biste voleli da se mirisom vratite u detinjstvo i bakinu kuhinju, ali biste i da jedete ipak nešto zdravije i maltene bez ulja, onda isprobajte ovaj recept za uštipke iz rerne.
Sastojci:
3 jaja
300 gr sira
100 ml jogurta
400 gr brašna
1 kašičica soli
1 prašak za pecivo
Priprema:
U jednoj posudi izmrvite sir, a potom dodajte jaja, jogurt, brašno, prašak za pecivo i so.
Od ovih sastojaka umesite testo, a onda ga rastanjite i isecite na kocke, romboide ili krugove, po želji.
Ređajte ih u pleh koji ste obložili papirom za pečenje, a onda svaki uštipak zarežite odozgo i premažite mešavinom mlake vode i ulja.
Pecite oko 25 minuta u rerni na 200 stepeni.
(Kurir.rs/Glossy)
VIDEO: Uštipci