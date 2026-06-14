Kako da vam peškiri ne mirišu na buđ?

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Zajednički život ume da bude pravi test za vezu. Dok se na početku najčešće obraća pažnja na emocije, komunikaciju i planove za budućnost, svakodnevica vrlo brzo pokaže i one sitnice koje mogu ozbiljno da zasmetaju.

Jedna devojka požalila se na internetu da je tek nakon useljenja sa partnerom shvatila da imaju potpuno različite standarde kada je reč o higijeni. Iako je, kako tvrdi, njihov odnos uglavnom dobar, jedna njegova navika postala je razlog za ozbiljnu raspravu.

Problem je, verovali ili ne, jedan peškir.

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Jedan peškir za sve

Devojka je objasnila da sa dečkom živi oko šest meseci i da je vremenom primetila da on isti peškir koristi za gotovo sve - za lice, telo, stopala, posle treninga, ali i za druge stvari po kupatilu.

Njoj je to, kako je navela, bilo neprihvatljivo, posebno jer peškir nakon upotrebe nije uvek pravilno sušio. Vremenom je počeo da poprima neprijatan miris, što je dodatno pogoršalo situaciju.

Kada mu je skrenula pažnju, on u tome nije video nikakav problem. Njegovo objašnjenje bilo je da peškir koristi posle tuširanja, kada je već čist, pa ne razume zašto bi to bilo sporno.

Njoj je, međutim, smetalo što isti peškir dolazi u kontakt sa različitim delovima tela, a zatim stoji u kupatilu pored njenih stvari.

Prelomni trenutak dogodio se u kupatilu

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Ono što ju je posebno iznerviralo dogodilo se kada je, prema njenim rečima, videla da partner istim peškirom briše pod, a zatim ga vraća nazad u kupatilo.

Taj detalj bio joj je kap koja je prelila čašu. Kako je ispričala, više nije mogla da ignoriše osećaj gađenja, pa je počela da se pita da li je to samo ružna navika ili znak dubljeg neslaganja u zajedničkom životu.

Pokušala je i sama da opere njegov peškir, ali je partner na to reagovao burno, tvrdeći da mu je „pokvarila rutinu“. Upravo ta reakcija dodatno ju je zabrinula, jer se problem više nije ticao samo peškira, već i spremnosti da se razgovara o stvarima koje drugoj strani smetaju.

Higijena u vezi nije mala stvar

Iako ova priča na prvi pogled može da deluje banalno, mnogi su u komentarima stali na stranu devojke. Deo korisnika smatra da je problem mnogo veći od jednog peškira, jer pokazuje koliko partneri mogu da imaju različite navike kada je reč o osnovnoj higijeni.

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Stručnjaci često upozoravaju da peškiri, naročito ako ostaju vlažni u kupatilu, mogu postati pogodno mesto za razvoj bakterija, gljivica i neprijatnih mirisa. Zato se savetuje da se redovno peru, dobro suše i ne koriste za više različitih namena.

Posebno nije preporučljivo koristiti isti peškir za lice, telo, stopala i površine u kupatilu, jer se tako nečistoće lako prenose sa jednog mesta na drugo.

(Kurir.rs/Telegraf)

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