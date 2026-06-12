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Ma koliko da redovno i efikasno čistimo, na fugnama se uvek skupljaju nečistoće i buđ, što kvari celokupni utisak o kupatilu ili kuhinji.

Međutim, uz samo dva sastojka možete da ih oribate, bez skupih sredstava i hemikalija.

Soda bikarbona i hidrogen peroksid zajedno stvaraju efikasnu smesu. Zajedno su blaga abrazivna i izbeljujuća smesa koja uklanja prljavštinu, buđ i mrlje, a dovoljno je nežna za većinu površina.

soda bikarbona
Soda bikarbona Foto: Shutterstock

Ovaj način čišćenja fugi je omiljen zato što je jednostavan, a sastojci su veoma dostupni.

Soda bikarbona deluje kao blagi abraziv koji razgrađuje naslage, a hidrogen peroksid ima antibakterijska svojstva i pomaže u izbeljivanju.

Kako napraviti sredstvo za čišćenje fuga?

Napravite pastu tako što ćete pomešati sodu bikarbonu sa malom količinom hidrogen peroksida dok ne dobijete gustu teksturu.

Onda je nanesite direktno na fuge i ostavite da deluje desetak minuta.

Potom uzmite staru četkicu za zube i dobro istrljajte.

Na kraju isperite toplom vodom i obrišite suvom krpom.

(Kurir.rs/Glossy)

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