Kako najlakše očistiti fuge u kupatilu ili kuhinji? Pomešajte 2 sastojka i buđ nestaje za 10 minuta!
Ma koliko da redovno i efikasno čistimo, na fugnama se uvek skupljaju nečistoće i buđ, što kvari celokupni utisak o kupatilu ili kuhinji.
Međutim, uz samo dva sastojka možete da ih oribate, bez skupih sredstava i hemikalija.
Soda bikarbona i hidrogen peroksid zajedno stvaraju efikasnu smesu. Zajedno su blaga abrazivna i izbeljujuća smesa koja uklanja prljavštinu, buđ i mrlje, a dovoljno je nežna za većinu površina.
Ovaj način čišćenja fugi je omiljen zato što je jednostavan, a sastojci su veoma dostupni.
Soda bikarbona deluje kao blagi abraziv koji razgrađuje naslage, a hidrogen peroksid ima antibakterijska svojstva i pomaže u izbeljivanju.
Kako napraviti sredstvo za čišćenje fuga?
Napravite pastu tako što ćete pomešati sodu bikarbonu sa malom količinom hidrogen peroksida dok ne dobijete gustu teksturu.
Onda je nanesite direktno na fuge i ostavite da deluje desetak minuta.
Potom uzmite staru četkicu za zube i dobro istrljajte.
Na kraju isperite toplom vodom i obrišite suvom krpom.
(Kurir.rs/Glossy)
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