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Mnogi parovi mesecima unapred planiraju datum venčanja, rezervišu sale, šalju pozivnice i organizuju svaki detalj svog velikog dana. Međutim, kada se ispostavi da željeni termin pada tokom nekog od velikih pravoslavnih postova, među mladencima se često javlja nedoumica – da li je crkveno venčanje tada uopšte dozvoljeno?

Posebno sada, kada je počeo Petrovski post, mnogi vernici traže odgovor na pitanje da li mogu da izgovore sudbonosno „da“ pred oltarom tokom ovog perioda.

Da li je crkveno venčanje moguće tokom Petrovdanskog posta?

Prema pravilima Srpske pravoslavne crkve, Sveta Tajna braka jedna je od sedam svetih tajni i obavlja se u terminima koje propisuje crkveni poredak.

Ipak, kako je objasnio sveštenik otac Milan na sajtu "Pravoslavlje", crkveno venčanje tokom velikih postova nije potpuno isključeno.

"Sveta Tajna braka vrši se u određena vremena propisana zakonom Crkve. Može da se obavi u vreme predviđeno za post uz blagoslov Episkopa. Takvo venčanje, u toku četiri velika posta u toku godine, mora da bude bez veselja i uz posnu trpezu."

To znači da je venčanje u crkvi tokom Petrovdanskog posta moguće, ali pod određenim uslovima.

Petrovski post počinje 8. juna Foto: Youtube Printscreen

Koja pravila mladenci moraju da ispoštuju?

Najvažniji uslov jeste da mladenci za takvo venčanje dobiju odgovarajući crkveni blagoslov.

Pored toga, ukoliko se venčanje obavlja tokom posta:

- slavlje ne bi trebalo da bude organizovano na uobičajen način uz muziku i veselje

- trpeza mora biti posna

- poštuju se sva pravila posta koja važe za taj period

Upravo zbog toga mnogi parovi koji žele veliko svadbeno veselje odlučuju da crkveno venčanje zakažu nakon završetka posta.

Ipak, savremena praksa donela je određena prilagođavanja, pa se danas venčanja često obavljaju i tokom popodneva, uz dogovor sa nadležnim sveštenikom.

Šta je potrebno poneti za crkveno venčanje?

Čin venčanja obično obavlja sveštenik parohije kojoj pripada mladoženja.

Mladenci za obred pripremaju:

- burme

- četiri sveće za kumove

- belo platno

- čašu ili pehar

- crno vino

O detaljima i eventualnim dodatnim zahtevima najbolje je prethodno razgovarati sa sveštenikom u svojoj parohiji.

Kada počinje i koliko traje Petrovski post?

Petrovski post počeo je 8. juna i traje do 11. jula, odnosno završava se dan uoči praznika Svetih apostola Petra i Pavla – Petrovdana, koji Srpska pravoslavna crkva obeležava 12. jula.

Crkveno venčanje Foto: Kurir.rs/T. Ilić

Tokom ovog posta vernici se uzdržavaju od mesa, mlečnih proizvoda i jaja, dok su riba, vino i ulje uglavnom dozvoljeni, osim sredom i petkom kada se posti strože.

Šta poručuju sveštenici?

Crkva podseća da je smisao braka mnogo dublji od same proslave i svečanosti.

Zbog toga se parovima savetuje da, ukoliko žele da se venčaju tokom posta, budu spremni da poštuju duh tog perioda – skromnost, uzdržanje i duhovnu pripremu za zajednički život.

Na kraju, najvažnije je da odluka bude doneta uz razgovor sa nadležnim sveštenikom, koji će mladence uputiti u sva pravila i pomoći im da ovaj veliki korak učine u skladu sa crkvenim učenjem, piše Ona.

VIDEO: U toku je Petrovski post