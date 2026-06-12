Da li se maline mogu gajiti na terasi?

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Malinesu jedno od omiljenih letnjih bobičastih voća, koje se često nalazi na stolu direktno iz bašte, voćnjaka ili sa pijace. Mnogi ljudi veruju da ih nije potrebno prati, posebno ako su uzgajane na sopstvenom imanju, ali stručnjaci ističu da čak i naizgled čisto voće može skrivati razne nečistoće.

Zbog njihove izuzetno krhke strukture, postoji mnogo nedoumica oko pranja malina. Da li će kratko ispiranje uticati na njihov ukus i teksturu?

Prema stručnjacima, pravilno oprane maline ne gube kvalitet, a sa njihove površine se uklanjaju neželjene nečistoće.

Da li je potrebno prati maline?

Na površini malina lako se nakupljaju prašina, prljavština i razni mikroorganizmi. Čak i savršeno izgledne bobice mogu biti prekrivene nečistoćama koje su nevidljive golim okom, pa stručnjaci ne preporučuju da se jedu neoprane.

Maline Foto: Kurir/T.I.

Važno je i okruženje u kojem su maline uzgajane. Bobice koje rastu u baštama ili šumskim područjima mogu doći u kontakt sa divljim životinjama. Stručnjaci podsećaju da njihova površina može sadržati jaja parazita ili druge mikroorganizme koji su opasni po zdravlje.

Maline uzgajane na velikim farmama mogu na svojoj površini imati ostatke sredstava za zaštitu bilja. Neki od tih preparata su otporni na kišu, pa se ne ispiraju sa površine bobica sami od sebe.

Stručnjaci naglašavaju da čak i kratko ispiranje pomaže u smanjenju količine neželjenih supstanci. U nekim slučajevima vredi posvetiti se dodatnom pranju - to može povećati bezbednost konzumacije bez narušavanja ukusa malina.

Kako pravilno prati maline?

Najbolje je da se maline operu neposredno pre konzumacije. Bobice koje su oprane unapred i čuvane vlažne brže se kvare i podložnije su razvoju buđi.Pravilno pranje sastoji se od nekoliko jednostavnih koraka:

Maline Foto: Kurir

- stavite maline u sito ili cediljku

- kratko ih isperite pod hladnom

- lagano tekućom vodom

- nemojte ih trljati niti pritiskati

- ostavite da se višak vode ocedi

- pre upotrebe u desertima ili pecivima dobro ih ocedite

Da biste temeljitije očistili maline, možete ih potopiti u hladnu vodu sa malom količinom sode bikarbone na nekoliko minuta. Posle toga, bobice treba isprati čistom vodom i odmah ih ocediti. Važno je da se maline ne drže dugo u vodi, jer brzo omekšaju i gube svoju prirodnu strukturu.

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