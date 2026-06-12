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Da li treba izvaditi utikače iz utičnice tokom grljavine

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Produžni kablovii produžne utičnice praktični su dodaci koje danas možemo pronaći u gotovo svakom domu. U vremenu kada svakodnevno koristimo pametne telefone, tablete, televizore, igračke konzole, računare i brojne druge elektronske uređaje, dodatne utičnice postale su gotovo neizostavne.

Većina domova nije projektovana za količinu tehnologije koju danas koristimo, pa mnogi posežu za produžnim utičnicama kako bi dve utičnice pretvorili u šest. Iako je to uglavnom bezbedno, problemi nastaju kada se zanemare osnovna pravila električne sigurnosti.

Preopterećeni produžni kabl može izazvati ozbiljne probleme - od oštećenja elektronike do izbijanja požara. Najčešće se to dešava kada jedan ili više uređaja povlače znatno više električne energije nego što produžni kabl može da podnese. Zato stručnjaci preporučuju priključivanje samo uređaja manje snage, kao i korišćenje produžnih utičnica sa zaštitom od prenapona, piše Slashgear.com.

Osim toga, postoje uređaji koje nikada ne biste trebalo da priključujete na produžni kabl. Takve uređaje uvek treba direktno spojiti u zidnu utičnicu jer sami po sebi mogu preopteretiti produžni kabl, bez obzira na ostale priključene uređaje.

Jednostavno pravilo glasi: ako uređaj proizvodi mnogo toplote, koristi kompresor ili snažan motor, ne bi trebalo da bude povezan na produžni kabl.

Da li treba izvaditi utikače iz utičnice tokom grljavine Foto: Piotr Adamowicz / Alamy / Profimedia

Kuhinjski uređaji

Na vrhu liste nalaze se kuhinjski uređaji. Većina njih koristi kompresore, proizvodi veliku količinu toplote ili radi pomoću snažnih motora.

Prosečna produžna utičnica može da podnese oko 1800 W, dok mikrotalasna pećnica može da troši između 600 i 1700 W, a profesionalni modeli i više od 2000 W.

Ni ostali kuhinjski uređaji nisu mnogo štedljiviji. Aparati za vafle mogu trošiti i do 1200 W, frižideri do 800 W, dok tosteri, aparati za kafu i električne tave često prelaze 1000 W.

Čak i ako jedan uređaj radi bez problema, povezivanje više njih na isti produžni kabl značajno povećava rizik od preopterećenja.

Dodatni problem predstavlja vlaga. U kuhinjama postoji povećan rizik od kontakta produžnog kabla sa vodom, dok pravilno ugrađene GFCI utičnice imaju ugrađene zaštitne mehanizme protiv takvih situacija.

Veliki kućni aparati

Grejalice, prenosni i prozorski klima-uređaji, usisivači i pegle takođe spadaju među uređaje koje ne biste trebalo da priključujete na produžni kabl.

Mnogi ne znaju da pegla za veš može trošiti i do 2000 W, što premašuje kapacitet većine standardnih produžnih utičnica.

Slično važi i za električne grejalice, koje vrlo brzo mogu opteretiti kućnu električnu instalaciju. Upravo zato velike kućne uređaje treba priključivati direktno u zidnu utičnicu.

Frizerski uređaji

Fen za kosu, pegle za kosu i uvijači takođe troše iznenađujuće velike količine električne energije.

Fen za kosu Foto: Shutterstock

Fen može trošiti između 1500 i 2000 W, što znači da snažniji modeli sami mogu dostići maksimalno opterećenje prosečnog produžnog kabla.

Iako pegle i uvijači troše nešto manje energije, istovremeno korišćenje više takvih uređaja na jednom produžnom kablu može izazvati preopterećenje.

Budući da se najčešće koriste u kupatilima, dodatni problem predstavlja blizina vode.

Nikada ne spajajte jedan produžni kabl na drugi

Osim što povećava mogućnost preopterećenja i požara, u mnogim slučajevima poništava garanciju proizvođača. Nacionalno udruženje za zaštitu od požara (NFPA) ovu praksu smatra ozbiljnim bezbednosnim rizikom, a ista je zabranjena i u brojnim profesionalnim radnim okruženjima.

Ako vam je potrebno više produžnih kablova kako biste priključili sve uređaje, vreme je da razmislite o drugačijem rasporedu utičnica.

Mašine za veš

Mašine za veš takođe bi trebalo da imaju svoju zasebnu utičnicu.

U zavisnosti od modela, njihova potrošnja kreće se između 400 i 1400 W. Ciklusi sa toplom vodom dodatno povećavaju potrošnju energije, pa se preporučuje izbegavanje produžnih kablova.

Mašina za veš Foto: ALAN OLIVER / Alamy / Alamy / Profimedia

Više elektronskih uređaja odjednom

Televizori, igračke konzole i računari uglavnom su bezbedni za korišćenje sa kvalitetnim produžnim utičnicama.

Problem nastaje kada se više uređaja koristi istovremeno.

Pametni televizori troše oko 100 W, Xbox Series X do 160 W, PlayStation 5 oko 200 W, dok snažni gejming računari mogu trošiti i nekoliko stotina vati više.

Laserski štampači, pojačala i druga profesionalna oprema takođe mogu predstavljati problem zbog veće potrošnje energije.

Električni roštilji, pušnice i električni štednjaci

Sve što proizvodi toplotu troši velike količine električne energije.

Električni roštilji i pušnice obično troše između 1000 i 1500 W, a često rade satima bez prekida.

Zbog visokog i kontinuiranog opterećenja uvek ih treba priključivati direktno u zidnu utičnicu.

Električni alati

Električni alati imaju vrlo različitu potrošnju energije.

Manje kućne bušilice mogu trošiti oko 500 W, dok profesionalni modeli dostižu i 1500 W. Kružne testere često troše između 1400 i 1800 W, a kompresori i više od 2000 W.

Zbog toga je tokom rada sa električnim alatima preporučljivo koristiti zidne utičnice ili produžne kablove odgovarajuće nazivne snage.

Akvarijumi

Akvarijumi su specifičan slučaj.

Manji modeli troše relativno malo energije, najčešće između 60 i 70 W. Međutim, veliki akvarijumi sa grejačima, snažnim pumpama i dodatnom opremom mogu trošiti nekoliko stotina vati.

Produžni kabl Foto: Shutterstock, Ilustracija

Potopne i bunarske pumpe

Potopne pumpe spadaju među najveće potrošače električne energije u domaćinstvu.

Model od jedne trećine konjske snage tokom rada može trošiti oko 800 W, a pri pokretanju čak 2900 W. Snažniji modeli mogu dostići i više od 4000 W pri pokretanju.

Zbog toga ih nikada ne treba priključivati na produžne utičnice, već isključivo na namensku zidnu utičnicu.

Opšti bezbednosni saveti

Produžne utičnice su bezbedne za uređaje manje snage poput punjača, rasvete i ventilatora, pod uslovom da se koriste pravilno.

Kako biste smanjili rizik od problema:

- koristite kvalitetne produžne utičnice sa zaštitom od prenapona

- isključujte uređaje koje ne koristite

- ne prekrivajte produžne utičnice tepisima ili drugim materijalima

- ne ostavljajte ih na mestima gde mogu da se pregrevaju

- za spoljnu upotrebu koristite isključivo modele namenjene spoljnim uslovima

Pravilno korišćenje produžnih utičnica može značajno smanjiti rizik od električnih kvarova, oštećenja uređaja i požara u domu.

(Kurir.rs/Jutarnji list)

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