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Ako su smrdljivi martini zauzeli vašu baštu, ne morate odmah posezati za skupim i nezdravim preparatima. Prirodni sprej od nekoliko jednostavnih sastojaka može pomoći da ih držite podalje od biljaka i plodova

Oni pripadaju porodici smrdljivih stenica (Pentatomidae), koje imaju posebne žlezde iz kojih ispuštaju tečnost oštrog mirisa kao vid odbrane.

Na našim prostorima najčešće se sreću vrste Raphigaster nebulosa (smrdljivi martin), Dolycoris baccarum i Halyomorpha halys – invazivna smeđa mramorasta stenica.

Privlače ih i biljke bogate sokovima, posebno voće i povrće, tako da su česti u baštama.

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Smrdibube Foto: Profimedia

Prirodni sprej protiv smrdljivih martina
Za zaštitu vrta preporučuje se jednostavan prirodni sprej koji možete napraviti kod kuće.

Sastojci:

1 litar vode
2 šolje sirćeta
10 kapi eteričnog ulja nane

Priprema:

Sve sastojke pomešajte u bočici sa raspršivačem. Sprej nanosite na donju stranu lišća i biljke na kojima se insekti najčešće zadržavaju. Postupak ponavljajte svaka tri dana ili nakon kiše.

(Kurir.rs/lepotesrbije)

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