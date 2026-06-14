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Brazilska influenserka Kerol Souza, koja ima 38 godina, privlači veliku pažnju javnosti kao atraktivna udata žena koja je u dugogodišnjoj zajednici sa Rafaelom Modestijem. Međutim, bračni status nije prepreka za njen visoki libido. Kerol spada u grupu žena koje praktikuju intimne odnose sa drugim muškarcima uz svesni pristanak svog supruga, što prema njenim rečima predstavlja izvor uzbuđenja za oba partnera.

Ona je javno iznela detalje o tome kako funkcioniše njihov model otvorenog braka, sa željom da motiviše i druge parove da prihvate potpunu seksualnu slobodu.

Pogledajte u galeriji fotografije Kerol Souze:

1/2 Vidi galeriju Kerol Souza - ima intimne odnose sa drugima da bi uzbudila muža Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

"Počelo je iz radoznalosti i oboje smo na kraju stvarno uživali u tom," otkriva Kerol, koja je po profesiji diplomirani nutricionista.

"Od tada istražujemo i ispunjavamo svoje želje, svaki susret je jedinstven. Do sada se radilo samo o seksu. Većinom Rafael takođe sudeluje, snima me, ali ponekad smo tu ipak samo ja i moj ljubavnik. Nedavno sam mu rekla da imam želju da upoznam samo samce i to je bilo neverovatno," navodi ova influenserka iz Sao Paula i naglašava da suština ovakvog aranžmana nije isključivo u intimnim odnosima sa trećim licima, već u ličnoj slobodi, koju vidi kao stavku oko koje nema kompromisa.

Pravila partnera

Iako su bračne zavete položili tek pre dve godine, njihova veza traje već 10 godina. Zbog specifičnog načina života neretko nailaze na osudu okoline, ali supružnici ističu da im je brak stabilniji nego ikada pre. Ipak, ne kriju da su se na samom početku suočavali sa problemom ljubomore.

Kerol Souza - ima intimne odnose sa drugima da bi uzbudila muža Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

"Budući da je to bilo nešto novo, Rafael je bio ljubomoran, ali njegova želja uvek je nadmašivala tu emociju. Ja biram sa kim ću se spetljati, razgovaram o tome sa svojim mužem i onda zajedno odlučujemo šta ćemo i koja će biti sledeća avantura. Razgovaramo o svojim fantazijama i shvatili smo da nas to samo dodatno zbližava. Sve radimo uz poštovanje i dijalog," objašnjava Kerol.

Nove partnere uglavnom pronalazi posredstvom društvene mreže Instagram, a njihova pravila nalažu da se sve završi samo na fizičkom kontaktu. Interesantno je da pojedine intimne poze svesno čuvaju isključivo za svoje privatne trenutke.

Kerol Souza - ima intimne odnose sa drugima da bi uzbudila muža Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

"Ispunjavanje naših fantazija donelo nam je intimnost, više poverenja i još više začinilo naš odnos. Volim da zavodim i pružam zadovoljstvo onima sa kojima sam, ali moj muž je osoba koju najviše želim da usrećim. Njemu se te fantazije sviđaju," zaključuje Souza.

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