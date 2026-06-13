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Postoje hoteli koji nude vrhunsku uslugu, i postoje oni koji postavljaju standarde po kojima se drugi mere. Na obali Beleka, među borovim šumama i uz jednu od najlepših peščanih plaža turske rivijere, nalazi se resort koji već godinama važi za sinonim luksuznog odmora u Turskoj.

Belekpoznat je po ekskluzivnim hotelima, vrhunskim golf terenima i dugim peščanim plažama, ali se među njima posebno izdvaja Regnum Carya 5★.

Foto: Promo

Impresivna arhitektura, prostran kompleks okružen zelenilom, privatna plaža, jedan od najpoznatijih golf terena u regionu i izuzetno bogata Luxury All Inclusive usluga učinili su ga jednim od najtraženijih hotela na Mediteranu. Smešten u oblasti Kadriye, svega četiri kilometra od centra Beleka i oko 35 kilometara od aerodroma u Antaliji, Regnum Carya 5★ pruža idealan spoj privatnosti, komfora i sadržaja za goste svih generacija.

Foto: Promo

Hotel je otvoren 2014. godine i prostire se na impresivnih 1.050.000 m² okruženih borovom šumom. Kompleks raspolaže sa ukupno 553 smeštajne jedinice različitih kategorija, uključujući luksuzne vile sa privatnim bazenima, swim-up smeštaj, porodične sobe i ekskluzivne apartmane. Dodatnu vrednost predstavlja i sopstveni golf teren sa 18 rupa na površini od 760.000 m², dok se u neposrednoj blizini nalazi i čuveni National Golf Club.

Za porodice sa decom resort nudi bogat izbor sadržaja prilagođenih svim uzrastima. Mini klub, klub za tinejdžere, mini disko, aqua park, avantura park, igraonice, dečiji bazeni i posebni prostori za pripremu hrane za bebe omogućavaju bezbrižan odmor najmlađim gostima, dok roditeljima pružaju dodatnu udobnost tokom boravka.

Foto: Promo

Jedna od najvećih prednosti hotela svakako je njegova privatna peščana plaža duga 250 metara sa belim peskom i pontonom. Gostima su bez doplate na raspolaganju suncobrani, ležaljke, dušeci i peškiri za plažu, stvarajući idealne uslove za uživanje uz more tokom celog dana. Smeštajne jedinice osmišljene su tako da pruže visok nivo komfora i funkcionalnosti. Sve sobe raspolažu Wi-Fi internetom, LCD televizorom sa muzičkim kanalima, mini-barom koji se dopunjava svakodnevno, klima-uređajem, sefom, setom za pripremu kafe i čaja, bademantilima, papučama, daskom i peglom za peglanje, kao i balkonom. U ponudi su prostrane Jade sobe, Jade Family sobe i luksuzni Jade Suite apartmani sa pogledom na more.

Foto: Promo

Usluga u hotelu organizovana je po Luxury All Inclusive konceptu i obuhvata doručak, kasni doručak, ručak, večeru, noćnu užinu, dijetalne obroke, meni za bebe, ceđene sokove, kafu, čaj, kao i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Centralno mesto gastronomske ponude zauzima glavni restoran Olive, dok dodatni izbor pružaju brojni à la carte restorani specijalizovani za tursku, italijansku, japansku, tajlandsku, brazilsku, mediteransku i riblju kuhinju. Bogata ponuda aktivnosti i zabave predstavlja jedan od zaštitnih znakova resorta. Gostima su na raspolaganju otvoreni i zatvoreni bazeni, aqua park, dnevne i večernje animacije, koncerti, živa muzika, žurke, joga, pilates, zumba, streličarstvo, časovi plesa, košarka, fudbal, tenis, stoni tenis i brojni drugi sportski sadržaji.

Foto: Promo

Posebno mesto zauzima wellness ponuda hotela. Gosti mogu uživati u turskom kupatilu, sauni, parnom kupatilu, ledenoj fontani i zatvorenom bazenu, dok spa sadržaji pružaju idealan prostor za relaksaciju nakon dana provedenog na plaži, golf terenu ili u sportskim aktivnostima. Bamboo Kids World namenjen je deci uzrasta od 4 do 12 godina, dok Leo Club pruža poseban prostor za tinejdžere od 13 do 17 godina. Bioskop, LEGO igraonica, tehnološka soba, spa za decu, zatvoreno igralište i posebno uređene zone za najmlađe doprinose tome da svaki član porodice pronađe sadržaje prilagođene svojim interesovanjima. Zahvaljujući impresivnoj veličini kompleksa, vrhunskom nivou usluge, bogatoj gastronomskoj ponudi, sopstvenom golf terenu i sadržajima za sve generacije, Regnum Carya 5★predstavlja jedan od najprestižnijih resorta u Turskoj i idealan izbor za goste koji žele luksuzno letovanje bez kompromisa.

Foto: Promo

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije. Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel, dok klijenti koji žele online rezervaciju uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green. Za putnike iz Bosne i Hercegovine kompletna ponuda dostupna je putem sajta 1atravel.ba. Za sva dodatna pitanja i stručne savete putnicima je na raspolaganju call centar na broj 011 655 78 00.