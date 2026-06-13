Regnum Carya 5★: Simbol savremenog luksuza u Beleku
Postoje hoteli koji nude vrhunsku uslugu, i postoje oni koji postavljaju standarde po kojima se drugi mere. Na obali Beleka, među borovim šumama i uz jednu od najlepših peščanih plaža turske rivijere, nalazi se resort koji već godinama važi za sinonim luksuznog odmora u Turskoj.
Belekpoznat je po ekskluzivnim hotelima, vrhunskim golf terenima i dugim peščanim plažama, ali se među njima posebno izdvaja Regnum Carya 5★.
Impresivna arhitektura, prostran kompleks okružen zelenilom, privatna plaža, jedan od najpoznatijih golf terena u regionu i izuzetno bogata Luxury All Inclusive usluga učinili su ga jednim od najtraženijih hotela na Mediteranu.
Smešten u oblasti Kadriye, svega četiri kilometra od centra Beleka i oko 35 kilometara od aerodroma u Antaliji, Regnum Carya 5★ pruža idealan spoj privatnosti, komfora i sadržaja za goste svih generacija.
Hotel je otvoren 2014. godine i prostire se na impresivnih 1.050.000 m² okruženih borovom šumom. Kompleks raspolaže sa ukupno 553 smeštajne jedinice različitih kategorija, uključujući luksuzne vile sa privatnim bazenima, swim-up smeštaj, porodične sobe i ekskluzivne apartmane. Dodatnu vrednost predstavlja i sopstveni golf teren sa 18 rupa na površini od 760.000 m², dok se u neposrednoj blizini nalazi i čuveni National Golf Club.
Za porodice sa decom resort nudi bogat izbor sadržaja prilagođenih svim uzrastima. Mini klub, klub za tinejdžere, mini disko, aqua park, avantura park, igraonice, dečiji bazeni i posebni prostori za pripremu hrane za bebe omogućavaju bezbrižan odmor najmlađim gostima, dok roditeljima pružaju dodatnu udobnost tokom boravka.
Jedna od najvećih prednosti hotela svakako je njegova privatna peščana plaža duga 250 metara sa belim peskom i pontonom. Gostima su bez doplate na raspolaganju suncobrani, ležaljke, dušeci i peškiri za plažu, stvarajući idealne uslove za uživanje uz more tokom celog dana.
Smeštajne jedinice osmišljene su tako da pruže visok nivo komfora i funkcionalnosti. Sve sobe raspolažu Wi-Fi internetom, LCD televizorom sa muzičkim kanalima, mini-barom koji se dopunjava svakodnevno, klima-uređajem, sefom, setom za pripremu kafe i čaja, bademantilima, papučama, daskom i peglom za peglanje, kao i balkonom. U ponudi su prostrane Jade sobe, Jade Family sobe i luksuzni Jade Suite apartmani sa pogledom na more.
Usluga u hotelu organizovana je po Luxury All Inclusive konceptu i obuhvata doručak, kasni doručak, ručak, večeru, noćnu užinu, dijetalne obroke, meni za bebe, ceđene sokove, kafu, čaj, kao i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Centralno mesto gastronomske ponude zauzima glavni restoran Olive, dok dodatni izbor pružaju brojni à la carte restorani specijalizovani za tursku, italijansku, japansku, tajlandsku, brazilsku, mediteransku i riblju kuhinju.
Bogata ponuda aktivnosti i zabave predstavlja jedan od zaštitnih znakova resorta. Gostima su na raspolaganju otvoreni i zatvoreni bazeni, aqua park, dnevne i večernje animacije, koncerti, živa muzika, žurke, joga, pilates, zumba, streličarstvo, časovi plesa, košarka, fudbal, tenis, stoni tenis i brojni drugi sportski sadržaji.
Posebno mesto zauzima wellness ponuda hotela. Gosti mogu uživati u turskom kupatilu, sauni, parnom kupatilu, ledenoj fontani i zatvorenom bazenu, dok spa sadržaji pružaju idealan prostor za relaksaciju nakon dana provedenog na plaži, golf terenu ili u sportskim aktivnostima.
Bamboo Kids World namenjen je deci uzrasta od 4 do 12 godina, dok Leo Club pruža poseban prostor za tinejdžere od 13 do 17 godina. Bioskop, LEGO igraonica, tehnološka soba, spa za decu, zatvoreno igralište i posebno uređene zone za najmlađe doprinose tome da svaki član porodice pronađe sadržaje prilagođene svojim interesovanjima.
Zahvaljujući impresivnoj veličini kompleksa, vrhunskom nivou usluge, bogatoj gastronomskoj ponudi, sopstvenom golf terenu i sadržajima za sve generacije, Regnum Carya 5★predstavlja jedan od najprestižnijih resorta u Turskoj i idealan izbor za goste koji žele luksuzno letovanje bez kompromisa.
U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.
Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel, dok klijenti koji žele online rezervaciju uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green.
Za putnike iz Bosne i Hercegovine kompletna ponuda dostupna je putem sajta 1atravel.ba.
Za sva dodatna pitanja i stručne savete putnicima je na raspolaganju call centar na broj 011 655 78 00.
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