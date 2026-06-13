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Nasuprot posuđu izrađenom od prohroma ili livenog gvožđa koje uz pravilno održavanje može trajati decenijama,tiganji sa nelepljivim površinama imaju znatno kraći vek upotrebe. Ipak, njihova osetljivost ne opravdava kupovinu novih komada na svakih par meseci. Pozavaoci kulinarskih veština ukazuju na svakodnevne propuste kojima nesvesno skraćujemo vek trajanja teflonskih i keramičkih površina i nude praktične savete koji će očuvati funkcionalnost vašeg omiljenog posuđa tokom dugog niza godina.

Ova vrsta posuđa smatra se nezamenljivom prilikom pripreme osetljivih namirnica, poput palačinki, prženih jaja ili ribljih fileta. Međutim, gornji zaštitni sloj izuzetno je ranjiv. Bilo kakvo mehaničko oštećenje ili deformacija uzrokovana pregrevanjem nepovratno uništava tiganj, nakon čega hrana počinje da se lepi za dno.

Kako sačuvati teflonski tiganj da traje godinama Foto: Natalia Varlei / Alamy / Profimedia

Osnovna pravila rukovanja

Da biste maksimalno produžili upotrebnu vrednost ovog posuđa, poželjno je da usvojite sledeća pravila:

Izbacite metalni pribor iz upotrebe : Korišćenje noževa, viljušaka i metalnih špatula predstavlja najsigurniji put ka uništavanju zaštitnog sloja. Čak i sitne, golim okom jedva vidljive ogrebotine pokreću proces ljuštenja. Zbog toga se preporučuje isključivo pribor od drveta, silikona ili plastike koja podnosi visoke temperature.

: Korišćenje noževa, viljušaka i metalnih špatula predstavlja najsigurniji put ka uništavanju zaštitnog sloja. Čak i sitne, golim okom jedva vidljive ogrebotine pokreću proces ljuštenja. Zbog toga se preporučuje isključivo pribor od drveta, silikona ili plastike koja podnosi visoke temperature. Izbegavajte zagrevanje praznog tiganja : Posuđe sa nelepljivim premazom dostiže visoke temperature u veoma kratkom roku. Standardni teflon počinje da degradira i emituje nezdrava isparenja čim temperatura pređe 260 stepeni Celzijusa. Zbog toga je važno da pre paljenja ringle u tiganj sipate malo ulja ili komadić putera. Topljenje masnoće poslužiće kao jasan znak da je posuda spremna za rad.

: Posuđe sa nelepljivim premazom dostiže visoke temperature u veoma kratkom roku. Standardni teflon počinje da degradira i emituje nezdrava isparenja čim temperatura pređe 260 stepeni Celzijusa. Zbog toga je važno da pre paljenja ringle u tiganj sipate malo ulja ili komadić putera. Topljenje masnoće poslužiće kao jasan znak da je posuda spremna za rad. Prilagodite temperaturu namirnicama: Teflon i keramika najbolje rezultate daju pri umerenoj ili slabijoj toploti. Ova vrsta posuđa nije pogodna za pečenje stejka ili brzo prženje na maksimalnim temperaturama, za šta je znatno bolji izbor tučani tiganj. Takođe, pre nego što tiganj stavite u rernu, obavezno pročitajte specifikaciju proizvođača, jer većina trpi temperature samo u rasponu od 175 do 250 stepeni Celzijusa.

Teflon i keramika najbolje rezultate daju pri umerenoj ili slabijoj toploti. Ova vrsta posuđa nije pogodna za pečenje stejka ili brzo prženje na maksimalnim temperaturama, za šta je znatno bolji izbor tučani tiganj. Takođe, pre nego što tiganj stavite u rernu, obavezno pročitajte specifikaciju proizvođača, jer većina trpi temperature samo u rasponu od 175 do 250 stepeni Celzijusa. Izbegavajte kisele namirnice: Priprema dugotrajno krčkanih sosova od paradajza, redukcija sa vinom ili drugih kiselih jela šteti osetljivom premazu. Za ovakve kulinarske poduhvate bezbednije je koristiti emajlirano ili posuđe od nerđajućeg čelika. Pravilno održavanje

Kako sačuvati teflonski tiganj da traje godinama Foto: GANNA MARTYSHEVA / Alamy / Profimedia

Zaboravite na mašinsko pranje : Bez obzira na to što na ambalaži često stoji oznaka da je proizvod pogodan za mašinu za sudove, takav način čišćenja treba izbegavati. Agresivna hemijska sredstva u kombinaciji sa vrelom vodom i snažnim pritiskom brzo troše premaz. Mlaka voda, blagi deterdžent i mekana strana sunđera očistiće tiganj za svega nekoliko trenutaka.

: Bez obzira na to što na ambalaži često stoji oznaka da je proizvod pogodan za mašinu za sudove, takav način čišćenja treba izbegavati. Agresivna hemijska sredstva u kombinaciji sa vrelom vodom i snažnim pritiskom brzo troše premaz. Mlaka voda, blagi deterdžent i mekana strana sunđera očistiće tiganj za svega nekoliko trenutaka. Sprečite termički šok : Izuzetno je važno da zagrejan tiganj nikada ne izlažete hladnoj vodi. Nagli prelazak iz vrelog u hladno stanje trajno će iskriviti dno i odvojiti zaštitni sloj od metalne osnove.

: Izuzetno je važno da zagrejan tiganj nikada ne izlažete hladnoj vodi. Nagli prelazak iz vrelog u hladno stanje trajno će iskriviti dno i odvojiti zaštitni sloj od metalne osnove. Pravilno skladištenje u kuhinji: Slaganje tiganja direktno jednog na drugi neizbežno dovodi do grebanja površine. Ukoliko ste zbog manjka prostora prinuđeni da ih držite na gomili, između njih obavezno umetnite kuhinjsku krpu, papirni ubrus ili specijalne podmetače od filca.

Iako tiganj sa nelepljivim premazom po dugovečnosti ne može da parira teškom posuđu od livenog gvožđa, pažljivo i svesno rukovanje obezbediće mu višegodišnje trajanje, što donosi značajnu uštedu kućnom budžetu.

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