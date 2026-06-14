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Kako da sprečite stvaranje leda u zamrzivaču

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Bez obzira na to koliko pažnje posvećujete higijeni kuhinjskih aparata, pojava naslaga leda u rashladnim uređajima predstavlja čest problem koji opterećuje svako domaćinstvo. Pored toga što smanjuje koristan prostor za skladištenje hrane, nagomilani led narušava rad samog aparata i uzrokuje znatno veću potrošnju struje. Srećom, postoji izuzetno efikasna metoda za rešavanje ovog problema koja ne zahteva upotrebu skupih hemijskih preparata, već se oslanja na jedan bazični sastojak iz kuhinje koji trajno sprečava zaleđivanje.

Rešenje se krije u nanošenju sasvim tankog sloja običnog biljnog ulja na unutrašnje zidove zamrzivača ili frižidera. U ovom procesu ulje preuzima ulogu nepropusnog štita koji onemogućava da se vlaga fiksira za površine, čime se u startu onemogućava formiranje ledenih naslaga.

Kako da sprečite stvaranje leda u zamrzivaču Foto: Profimedia

Vodič kroz proceduru Kompletno pražnjenje i čišćenje: Kao početni korak, neophodno je isključiti aparat, sačekati da se postojeći led otopi, a zatim detaljno oprati sve unutrašnje komore.

Kao početni korak, neophodno je isključiti aparat, sačekati da se postojeći led otopi, a zatim detaljno oprati sve unutrašnje komore. Temeljno sušenje površina: Kada završite sa pranjem, unutrašnjost morate prebrisati suvom krpom do poslednje kapi. Svaki ostatak vode može ponovo pokrenuti proces zaleđivanja.

Kada završite sa pranjem, unutrašnjost morate prebrisati suvom krpom do poslednje kapi. Svaki ostatak vode može ponovo pokrenuti proces zaleđivanja. Nanošenje uljanog filma: Na potpuno isušene unutrašnje zidove nanesite tanak sloj ulja koji će delovati kao izolacija od kondenzacije. Najčešći propusti koji stvaraju led

Pojava leda uglavnom je posledica viška vlage i neadekvatnog skladištenja namirnica. Da bi premazivanje uljem imalo maksimalan efekat, važno je korigovati sledeće svakodnevne navike:

Kako da sprečite stvaranje leda u zamrzivaču Foto: Profimedia

Pravilno hermetičko pakovanje: Sve namirnice odlažite isključivo u dobro zatvorene posude ili namenske kese za zamrzivač. Time se sprečava isparavanje vode iz hrane u prostor aparata.

Sve namirnice odlažite isključivo u dobro zatvorene posude ili namenske kese za zamrzivač. Time se sprečava isparavanje vode iz hrane u prostor aparata. Minimalno otvaranje komore: Izbegavajte da vrata uređaja držite otvorenim duže nego što je potrebno. Prodor toplog vazduha stvara kondenzat koji se trenutno pretvara u led.

Izbegavajte da vrata uređaja držite otvorenim duže nego što je potrebno. Prodor toplog vazduha stvara kondenzat koji se trenutno pretvara u led. Ostavljanje prostora za protok vazduha: Nemojte previše puniti police i fioke. Hladan vazduh mora slobodno i ujednačeno da cirkuliše kroz ceo prostor.

Primenom ovog jednostavnog postupka sa uljem i poštovanjem osnovnih pravila održavanja, ne samo da ćete sebe poštedeti mukotrpnog čišćenja, već ćete obezbediti dugovečnost uređaju i očuvati kvalitet namirnica.

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