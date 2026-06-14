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Ova aromatična biljka već vekovima zauzima važno mesto u svakom domaćinstvu, prevazilazeći svoju osnovnu ulogu nezaobilaznog dodatka kuvanim jelima. U poslednje vreme, sve veći broj ljudi svesno primenjuje njegove alternativne funkcije u enterijeru, pa se sušeno lišćelovora neretko pozicionira na nesvakidašnjim mestima poput predsoblja, unutrašnjosti garderobera, komoda ili špajza.

Radi se o sasvim pristupačnom i funkcionalnom kućnom metodu koji ne iziskuje nikakva finansijska ulaganja, a opstaje kroz generacijsko prenošenje iskustava. Iako je primarno cenjen u kulinarske svrhe, lovor se od davnina upotrebljava i kao prirodno sredstvo za neutralisanje neprijatnih mirisa, nudeći ekološku zamenu za kupovne hemijske osveživače vazduha.

Lovorov list pomaže kod uklanjanja neprijatnih mirisa Foto: Shutterstock

Verovanja o zaštiti doma

U tradiciji mnogih naroda, ova biljka je oduvek predstavljala simbol napretka, bezbednosti i privlačenja dobre sreće. Iz tog razloga se razvio ritual postavljanja nekoliko listića neposredno uz prag ili iza samih ulaznih vrata. Isti ovaj postupak praktikovale su i starije generacije u našim porodicama, rukovođene ubeđenjem da će tako eliminisati loše uticaje i obezbediti harmoniju u kući. Premda egzaktna nauka ne nudi dokaze za ovakve tvrdnje, narodni običaj je uspešno preživeo do modernih dana.

Pored pomenute narodne simbolike, biljka se strateški raspoređuje po kući i zbog svojih specifičnih hemijskih svojstava. Prirodna eterična ulja koja se nalaze u njoj lagano isparavaju, obezbeđujući prostoriji konstantan i suptilan osećaj čistoće, pa se lišće često drži na komodama, policama s knjigama ili unutar ukrasnih činija.

Lovorov list pomaže kod uklanjanja neprijatnih mirisa Foto: Profimedia

Pravilno odlaganje u garderoberima

Ova mirisna biljka veoma često pronalazi svoju primenu i među tekstilnim proizvodima, poput odeće, čistih peškira i posteljine. Najčešći metod podrazumeva ubacivanje listića u male pamučne ili lanene vrećice koje se potom smeštaju na police ormara kako bi platno dugotrajno zadržalo specifičnu svežinu. Pored toga, ova metoda se uspešno primenjuje i u kuhinjskim elementima, ostavama i svim onim zatvorenim nišama u kojima vazduh često stagnira i zadržava neželjene mirise hrane.

Da bi se postigao maksimalni intenzitet, preporučuje se upotreba celih i potpuno isušenih komada. S obzirom na to da aromatične komponente vremenom isparavaju, poželjno je zameniti ih novim zalihama na svakih petnaest do dvadeset dana, bez obzira na to da li se nalaze u fiokama, plakarima ili iza vrata.

Lovorov list pomaže kod uklanjanja neprijatnih mirisa Foto: Shutterstock

Opšti uspeh i popularnost ovog jednostavnog kućnog rešenja počivaju na njegovoj apsolutnoj ekonomičnosti i praktičnosti. Pošto je lako nabavljiv, jeftin i odmah spreman za upotrebu, lovor i dalje ostaje na samom vrhu najefikasnijih praktičnih saveta za vođenje domaćinstva.

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